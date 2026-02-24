Рейтинг@Mail.ru
Колокольцев прибыл на место взрыва у Савеловского вокзала
02:38 24.02.2026 (обновлено: 02:59 24.02.2026)
Колокольцев прибыл на место взрыва у Савеловского вокзала
Колокольцев прибыл на место взрыва у Савеловского вокзала - РИА Новости, 24.02.2026
Колокольцев прибыл на место взрыва у Савеловского вокзала
Глава МВД России Владимир Колокольцев прибыл на место взрыва у Савеловского вокзала в Москве, в результате которого погиб полицейский и еще двое пострадали,... РИА Новости, 24.02.2026
взрыв на площади савеловского вокзала в москве
2026
Глава МВД Колокольцев прибыл на место взрыва у Савеловского вокзала
Глава МВД Колокольцев прибыл на место взрыва у Савеловского вокзала
Колокольцев прибыл на место взрыва у Савеловского вокзала

Колокольцев прибыл на место взрыва у Савеловского вокзала, где погиб полицейский

МОСКВА, 24 фев - РИА Новости. Глава МВД России Владимир Колокольцев прибыл на место взрыва у Савеловского вокзала в Москве, в результате которого погиб полицейский и еще двое пострадали, передает корреспондент РИА Новости.
Следственные действия на месте взрыва продлятся до утра, рассказали РИА Новости в правоохранительных органах.
Взрыв на площади Савеловского вокзала в Москве произошел в ночь на 24 февраля. По данным МВД, к машине Госавтоинспекции, в которой находились правоохранители, подошел неизвестный, после чего взорвалось неизвестное устройство. По последним данным, двое полицейских ранены, один погиб, злоумышленник скончался на месте происшествия. СК завел уголовное дело по статьям о посягательстве на жизнь правоохранителей и незаконном обороте взрывных устройств.
Ситуация у площади Савеловского вокзала в Москве, где прогремел взрыв - РИА Новости, 1920, 24.02.2026
Устроивший взрыв в Москве погиб на месте происшествия, заявили в полиции
