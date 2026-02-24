https://ria.ru/20260224/vzryv-2076294819.html
Колокольцев прибыл на место взрыва у Савеловского вокзала
Колокольцев прибыл на место взрыва у Савеловского вокзала
Глава МВД России Владимир Колокольцев прибыл на место взрыва у Савеловского вокзала в Москве, в результате которого погиб полицейский и еще двое пострадали,... РИА Новости, 24.02.2026
взрыв на площади савеловского вокзала в москве
происшествия
москва
владимир колокольцев
следственный комитет россии (ск рф)
москва
Глава МВД Колокольцев прибыл на место взрыва у Савеловского вокзала
Глава МВД Колокольцев прибыл на место взрыва у Савеловского вокзала
Колокольцев прибыл на место взрыва у Савеловского вокзала
Колокольцев прибыл на место взрыва у Савеловского вокзала, где погиб полицейский