Устроивший взрыв в Москве мог умереть на месте происшествия, сообщили в СК - РИА Новости, 24.02.2026
02:02 24.02.2026 (обновлено: 09:23 24.02.2026)
Предварительно, злоумышленник, причастный к взрыву автомобиля полицейских у Савеловского вокзала в Москве, скончался на месте происшествия, сообщили РИА Новости РИА Новости, 24.02.2026
Обстановка на месте взрыва служебного автомобиля Госавтоинспекции на площади Савеловского вокзала
Обстановка на месте взрыва служебного автомобиля Госавтоинспекции на площади Савеловского вокзала - РИА Новости, 1920, 24.02.2026
© РИА Новости / Алексей Майшев
Перейти в медиабанк
Обстановка на месте взрыва служебного автомобиля Госавтоинспекции на площади Савеловского вокзала
Читать ria.ru в
ДзенMaxTelegram
МОСКВА, 24 фев - РИА Новости. Предварительно, злоумышленник, причастный к взрыву автомобиля полицейских у Савеловского вокзала в Москве, скончался на месте происшествия, сообщили РИА Новости в СК РФ.
Ранее сообщалось, что около 00.05 мск к сотрудникам Госавтоинспекции УВД Северо-Восточного округа Москвы, находящимся в служебном автомобиле на маршруте патрулирования на площади Савеловского вокзала, подошел неизвестный, после чего произошла детонация неизвестного устройства. Погиб один сотрудник ГАИ, двое пострадали, правоохранителями заведено уголовное дело.
"Предварительно установлено, что злоумышленник скончался на месте происшествия", - говорится в сообщении.
 
