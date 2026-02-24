https://ria.ru/20260224/vzryv-2076292233.html
Устроивший взрыв в Москве мог умереть на месте происшествия, сообщили в СК
Предварительно, злоумышленник, причастный к взрыву автомобиля полицейских у Савеловского вокзала в Москве, скончался на месте происшествия, сообщили РИА Новости РИА Новости, 24.02.2026
