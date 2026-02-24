Рейтинг@Mail.ru
Устроивший взрыв в Москве погиб на месте происшествия, заявили в полиции - РИА Новости, 24.02.2026
01:55 24.02.2026 (обновлено: 03:00 24.02.2026)
Устроивший взрыв в Москве погиб на месте происшествия, заявили в полиции
Устроивший взрыв в Москве погиб на месте происшествия, заявили в полиции - РИА Новости, 24.02.2026
Устроивший взрыв в Москве погиб на месте происшествия, заявили в полиции
Сотрудники полиции, изучив камеры в районе взрыва у Савеловского вокзала в Москве, установили, что преступник погиб на месте происшествия, сообщили в МВД РФ. РИА Новости, 24.02.2026
2026
Ситуация у площади Савеловского вокзала в Москве, где прогремел взрыв
Ситуация у площади Савеловского вокзала в Москве, где прогремел взрыв
происшествия, москва, взрыв на площади савеловского вокзала в москве, следственный комитет россии (ск рф), россия, гибдд мвд рф
Происшествия, Москва, Взрыв на площади Савеловского вокзала в Москве, Следственный комитет России (СК РФ), Россия, ГИБДД МВД РФ
Устроивший взрыв в Москве погиб на месте происшествия, заявили в полиции

Сотрудники МВД установили, что устроивший взрыв у Савеловского вокзала погиб

МОСКВА, 24 фев - РИА Новости. Сотрудники полиции, изучив камеры в районе взрыва у Савеловского вокзала в Москве, установили, что преступник погиб на месте происшествия, сообщили в МВД РФ.
Ранее в СК РФ сообщили, что, предварительно, злоумышленник, причастный к взрыву автомобиля полицейских у Савеловского вокзала в Москве, скончался на месте происшествия.
Ситуация на площади Савеловского вокзала в Москве после взрыва - РИА Новости, 1920, 24.02.2026
СК опубликовал фото поврежденной у Савеловского вокзала патрульной машины
02:43
02:43
"По уточненной информации, в ходе осмотра места происшествия на площади в районе Савеловского вокзала и изучения записей с камер наружного наблюдения сотрудниками полиции установлено, что преступник погиб на месте происшествия", - говорится в сообщении в Telegram-канале МВД.
В ведомстве добавили, что полицейские продолжают работу совместно с коллегами из силовых ведомств, устанавливаются все обстоятельства.
Во вторник около 00.05 мск к сотрудникам Госавтоинспекции УВД Северо-Восточного округа Москвы, находящимся в служебном автомобиле на маршруте патрулирования на площади Савеловского вокзала, подошел неизвестный, после чего произошла детонация неизвестного устройства. Погиб один сотрудник ГАИ, двое пострадали, правоохранителями заведено уголовное дело.
Обстановка на месте взрыва служебного автомобиля Госавтоинспекции на площади Савеловского вокзала - РИА Новости, 1920, 24.02.2026
Число пострадавших при взрыве у Савеловского вокзала в Москве выросло
01:44
01:44
 
