Устроивший взрыв в Москве погиб на месте происшествия, заявили в полиции
Устроивший взрыв в Москве погиб на месте происшествия, заявили в полиции - РИА Новости, 24.02.2026
Устроивший взрыв в Москве погиб на месте происшествия, заявили в полиции
Сотрудники полиции, изучив камеры в районе взрыва у Савеловского вокзала в Москве, установили, что преступник погиб на месте происшествия, сообщили в МВД РФ. РИА Новости, 24.02.2026
Ситуация у площади Савеловского вокзала в Москве, где прогремел взрыв
Ситуация у площади Савеловского вокзала в Москве, где прогремел взрыв
Устроивший взрыв в Москве погиб на месте происшествия, заявили в полиции
Сотрудники МВД установили, что устроивший взрыв у Савеловского вокзала погиб