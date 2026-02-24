https://ria.ru/20260224/vzryv-2076290920.html
Число пострадавших при взрыве у Савеловского вокзала в Москве выросло
Число пострадавших при взрыве у Савеловского вокзала в Москве полицейских возросло до двух, один погиб, сообщили РИА Новости в СК РФ. РИА Новости, 24.02.2026
москва
москва, следственный комитет россии (ск рф), происшествия, взрыв на площади савеловского вокзала в москве, россия, гибдд мвд рф
