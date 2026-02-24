Рейтинг@Mail.ru
Число пострадавших при взрыве у Савеловского вокзала в Москве выросло
01:44 24.02.2026 (обновлено: 09:21 24.02.2026)
Число пострадавших при взрыве у Савеловского вокзала в Москве выросло
Число пострадавших при взрыве у Савеловского вокзала в Москве полицейских возросло до двух, один погиб, сообщили РИА Новости в СК РФ. РИА Новости, 24.02.2026
москва, следственный комитет россии (ск рф), происшествия, взрыв на площади савеловского вокзала в москве, россия, гибдд мвд рф
Москва, Следственный комитет России (СК РФ), Происшествия, Взрыв на площади Савеловского вокзала в Москве, Россия, ГИБДД МВД РФ
© РИА Новости / Алексей Майшев | Перейти в медиабанкОбстановка на месте взрыва служебного автомобиля Госавтоинспекции на площади Савеловского вокзала
Обстановка на месте взрыва служебного автомобиля Госавтоинспекции на площади Савеловского вокзала
МОСКВА, 24 фев - РИА Новости. Число пострадавших при взрыве у Савеловского вокзала в Москве полицейских возросло до двух, один погиб, сообщили РИА Новости в СК РФ.
Ранее в МВД РФ сообщали об одном погибшем сотруднике ГАИ, а также об одном пострадавшем.
"По данным следствия, в ночное время 24 февраля на площади Савеловского вокзала в городе Москве в результате действий злоумышленника один сотрудник Госавтоинспекции получил травмы, не совместимые с жизнью, и скончался на месте происшествия. Еще двое полицейских доставлены в одну из городских больниц, им оказывается квалифицированная медицинская помощь", - говорится в сообщении.
 
Москва Следственный комитет России (СК РФ) Происшествия Взрыв на площади Савеловского вокзала в Москве Россия ГИБДД МВД РФ
 
 
