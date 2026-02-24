После взрыва в Москве возбудили уголовное дело

МОСКВА, 24 фев - РИА Новости. Уголовное дело по факту посягательства на жизнь сотрудников ДПС завели после взрыва у Савеловского вокзала в Москве, сообщили РИА Новости в СК РФ.

Отмечается, что следователями и криминалистами СК России совместно с оперативными службами осматривается место происшествия, изучаются записи видеонаблюдения. Также в ближайшее время будет назначен ряд судебных экспертиз, в том числе медицинская и взрывотехническая.