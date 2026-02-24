https://ria.ru/20260224/vzryv-2076288955.html
На площади в Москве прогремел взрыв, погиб сотрудник Госавтоинспекции
На площади в Москве прогремел взрыв, погиб сотрудник Госавтоинспекции
На площади в Москве прогремел взрыв, погиб сотрудник Госавтоинспекции
На площади Савеловского вокзала в Москве прогремел взрыв, погиб сотрудник Госавтоинспекции, сообщили в МВД. РИА Новости, 24.02.2026
москва
россия
Ситуация у площади Савеловского вокзала в Москве, где прогремел взрыв
Ситуация у площади Савеловского вокзала в Москве, где прогремел взрыв
https://cdnn21.img.ria.ru/images/07ea/02/18/2076295740_240:0:1680:1080_1920x0_80_0_0_cbdc537a531ff1096fa658755f89c67d.jpg
Глава МВД Колокольцев прибыл на место взрыва у Савеловского вокзала
Глава МВД Колокольцев прибыл на место взрыва у Савеловского вокзала
На площади в Москве прогремел взрыв, погиб сотрудник Госавтоинспекции
МОСКВА, 24 фев — РИА Новости. На площади Савеловского вокзала в Москве прогремел взрыв, погиб сотрудник Госавтоинспекции, сообщили в МВД.
На площади в Москве прогремел взрыв, погиб сотрудник Госавтоинспекции
Возле Савеловского вокзала в Москве прогремел взрыв, погиб сотрудник ГАИ
МОСКВА, 24 фев — РИА Новости. На площади Савеловского вокзала в Москве прогремел взрыв, погиб сотрудник Госавтоинспекции, сообщили в МВД.
По данным силовиков, около 00:05 ночи к патрульным, находившимся в служебном автомобиле, подошел неизвестный, после чего сдетонировало неизвестное устройство.
"По предварительным данным, в результате действий преступника один сотрудник Госавтоинспекции получил травмы, не совместимые с жизнью", — говорится в публикации на канале ведомства на платформе MAX
Позднее, изучив видео с камер Савеловского вокзала, правоохранительные органы выяснили, что преступник также погиб на месте.
"Еще двое полицейских доставлены в одну из городских больниц, им оказывается квалифицированная медицинская помощь", — уточнили в Следственном комитете.
Управление МВД по Москве совместно с коллегами из силовых ведомств выясняет обстоятельства произошедшего. Возбуждены уголовные дела по статье 317 и части 1 статьи 222.1.