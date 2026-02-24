Ваш браузер не поддерживает данный формат видео.

На площади в Москве прогремел взрыв, погиб сотрудник Госавтоинспекции

МОСКВА, 24 фев — РИА Новости. На площади Савеловского вокзала в Москве прогремел взрыв, погиб сотрудник Госавтоинспекции, сообщили в МВД.

По данным силовиков, около 00:05 ночи к патрульным, находившимся в служебном автомобиле, подошел неизвестный, после чего сдетонировало неизвестное устройство.

"По предварительным данным, в результате действий преступника один сотрудник Госавтоинспекции получил травмы, не совместимые с жизнью", — говорится в публикации на канале ведомства на платформе MAX

Позднее, изучив видео с камер Савеловского вокзала, правоохранительные органы выяснили, что преступник также погиб на месте.

« "Еще двое полицейских доставлены в одну из городских больниц, им оказывается квалифицированная медицинская помощь", — уточнили в Следственном комитете.