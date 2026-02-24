Рейтинг@Mail.ru
В Ярославской области увеличили выплату для контрактников
Ярославская область
Ярославская область
 
16:50 24.02.2026
В Ярославской области увеличили выплату для контрактников
В Ярославской области увеличили выплату для контрактников - РИА Новости, 24.02.2026
В Ярославской области увеличили выплату для контрактников
Выплата для заключивших контракт с Минобороны РФ военнослужащих в Ярославской области увеличена до 2 миллионов рублей, сообщил губернатор Михаил Евраев.
ярославская область
ярославская область
запорожская область
михаил евраев
министерство обороны рф (минобороны рф)
ярославская область
запорожская область
Новости
ярославская область, запорожская область, михаил евраев, министерство обороны рф (минобороны рф)
Ярославская область, Ярославская область, Запорожская область, Михаил Евраев, Министерство обороны РФ (Минобороны РФ)
В Ярославской области увеличили выплату для контрактников

Выплата для контрактников в Ярославской области увеличена до 2 млн руб

Михаил Евраев - РИА Новости, 1920, 24.02.2026
Михаил Евраев. Архивное фото
ЯРОСЛАВЛЬ, 24 фев – РИА Новости. Выплата для заключивших контракт с Минобороны РФ военнослужащих в Ярославской области увеличена до 2 миллионов рублей, сообщил губернатор Михаил Евраев.
"Приняли решение об увеличении выплаты для военнослужащих, которые подписывают контракт с министерством обороны и отправляются в зону специальной военной операции. Теперь бойцы от Ярославской области будут получать 2 миллиона рублей", – цитирует Евраева пресс-служба областного правительства.
Губернатор отметил, что в регионе создана эффективная система поддержки участников СВО и их родных и близких. Семьи контрактников освобождены от платы за питание в школах и детских садах, от транспортного налога, имеют первоочередное право на получение соцуслуг и широкий пакет других льгот. Для бойцов предусмотрены медицинская реабилитация и серьезные выплаты в случае ранения, подчеркнул глава региона.
Область регулярно направляет на передовую технику, оборудование и другие грузы в соответствии с потребностями военнослужащих, а также оказывает помощь приграничным регионам и подшефному Акимовскому району Запорожской области, рассказал Евраев.
Ярославская область, Запорожская область, Михаил Евраев, Министерство обороны РФ (Минобороны РФ)
 
 
