В Ярославской области увеличили выплату для контрактников

ЯРОСЛАВЛЬ, 24 фев – РИА Новости. Выплата для заключивших контракт с Минобороны РФ военнослужащих в Ярославской области увеличена до 2 миллионов рублей, сообщил губернатор Михаил Евраев.

"Приняли решение об увеличении выплаты для военнослужащих, которые подписывают контракт с министерством обороны и отправляются в зону специальной военной операции. Теперь бойцы от Ярославской области будут получать 2 миллиона рублей", – цитирует Евраева пресс-служба областного правительства.

Губернатор отметил, что в регионе создана эффективная система поддержки участников СВО и их родных и близких. Семьи контрактников освобождены от платы за питание в школах и детских садах, от транспортного налога, имеют первоочередное право на получение соцуслуг и широкий пакет других льгот. Для бойцов предусмотрены медицинская реабилитация и серьезные выплаты в случае ранения, подчеркнул глава региона.