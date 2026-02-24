https://ria.ru/20260224/vyplaty-2076459101.html
В Ярославской области увеличили выплату для контрактников
В Ярославской области увеличили выплату для контрактников - РИА Новости, 24.02.2026
В Ярославской области увеличили выплату для контрактников
Выплата для заключивших контракт с Минобороны РФ военнослужащих в Ярославской области увеличена до 2 миллионов рублей, сообщил губернатор Михаил Евраев. РИА Новости, 24.02.2026
2026-02-24T16:50:00+03:00
2026-02-24T16:50:00+03:00
2026-02-24T16:50:00+03:00
ярославская область
ярославская область
запорожская область
михаил евраев
министерство обороны рф (минобороны рф)
https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e5/0a/0c/1754269117_0:320:3072:2048_1920x0_80_0_0_26792e11ed84a0a17a05353b51ab6dce.jpg
https://ria.ru/20260220/yaroslavl-2075705430.html
ярославская область
запорожская область
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
2026
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
Новости
ru-RU
https://ria.ru/docs/about/copyright.html
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/
https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e5/0a/0c/1754269117_0:0:2732:2048_1920x0_80_0_0_fbdcfcab81b8a0dd0b4c148d0ade5aba.jpg
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
ярославская область, запорожская область, михаил евраев, министерство обороны рф (минобороны рф)
Ярославская область, Ярославская область, Запорожская область, Михаил Евраев, Министерство обороны РФ (Минобороны РФ)
В Ярославской области увеличили выплату для контрактников
Выплата для контрактников в Ярославской области увеличена до 2 млн руб
ЯРОСЛАВЛЬ, 24 фев – РИА Новости. Выплата для заключивших контракт с Минобороны РФ военнослужащих в Ярославской области увеличена до 2 миллионов рублей, сообщил губернатор Михаил Евраев.
"Приняли решение об увеличении выплаты для военнослужащих, которые подписывают контракт с министерством обороны и отправляются в зону специальной военной операции. Теперь бойцы от Ярославской области будут получать 2 миллиона рублей", – цитирует Евраева пресс-служба областного правительства.
Губернатор отметил, что в регионе создана эффективная система поддержки участников СВО и их родных и близких. Семьи контрактников освобождены от платы за питание в школах и детских садах, от транспортного налога, имеют первоочередное право на получение соцуслуг и широкий пакет других льгот. Для бойцов предусмотрены медицинская реабилитация и серьезные выплаты в случае ранения, подчеркнул глава региона.
Область регулярно направляет на передовую технику, оборудование и другие грузы в соответствии с потребностями военнослужащих, а также оказывает помощь приграничным регионам и подшефному Акимовскому району Запорожской области, рассказал Евраев.