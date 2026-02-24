Рейтинг@Mail.ru
Следующие длинные выходные ждут россиян в начале марта - РИА Новости, 24.02.2026
Регистрация пройдена успешно!
Пожалуйста, перейдите по ссылке из письма, отправленного на
 
01:22 24.02.2026
https://ria.ru/20260224/vyhodnye-2076290098.html
Следующие длинные выходные ждут россиян в начале марта
Следующие длинные выходные ждут россиян в начале марта - РИА Новости, 24.02.2026
Следующие длинные выходные ждут россиян в начале марта
Следующие длинные выходные ждут россиян с 7 по 9 марта включительно, сообщил РИА Новости руководитель юридической практики сервиса SuperJob Александр Южалин. РИА Новости, 24.02.2026
2026-02-24T01:22:00+03:00
2026-02-24T01:22:00+03:00
общество
александр южалин
superjob
международный женский день
https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e9/0c/09/2060887053_0:160:3072:1888_1920x0_80_0_0_294d64e0b0f9112f8f456a44a7136aac.jpg
https://ria.ru/20250924/prazdniki-2044086361.html
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
2026
Дарья Буймова
Дарья Буймова
Новости
ru-RU
https://ria.ru/docs/about/copyright.html
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
1920
1080
true
1920
1440
true
https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e9/0c/09/2060887053_171:0:2902:2048_1920x0_80_0_0_bd542fe33bbe3ac6ba089eb9ebd8da88.jpg
1920
1920
true
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
общество, александр южалин, superjob, международный женский день
Общество, Александр Южалин, SuperJob, Международный женский день
Следующие длинные выходные ждут россиян в начале марта

РИА Новости: следующие длинные выходные ждут россиян с 7 по 9 марта

© РИА Новости / Константин Михальчевский | Перейти в медиабанкОтдыхающие в аллее Аполлонов в поселке городского типа Симеизе на южном берегу Крымского полуострова
Отдыхающие в аллее Аполлонов в поселке городского типа Симеизе на южном берегу Крымского полуострова - РИА Новости, 1920, 24.02.2026
© РИА Новости / Константин Михальчевский
Перейти в медиабанк
Отдыхающие в аллее Аполлонов в поселке городского типа Симеизе на южном берегу Крымского полуострова. Архивное фото
Читать ria.ru в
ДзенMaxTelegram
МОСКВА, 24 фев - РИА Новости. Следующие длинные выходные ждут россиян с 7 по 9 марта включительно, сообщил РИА Новости руководитель юридической практики сервиса SuperJob Александр Южалин.
"Выходной день с воскресенья, 8 марта, переносится на следующий рабочий день - понедельник, 9 марта. Благодаря этому сотрудники с пятидневной рабочей неделей получат возможность отдохнуть три дня подряд: с субботы, 7, по понедельник, 9 марта, включительно", - сказал Южалин.
По его словам, если работодатель просит выйти на работу в праздничный день, это должно оплачиваться в двойном размере или компенсироваться другим выходным по выбору сотрудника.
Календарь праздничных и выходных дней в 2026 году
Календарь праздничных и выходных дней в 2026 году
24 сентября 2025, 17:10
 
ОбществоАлександр ЮжалинSuperJobМеждународный женский день
 
 
Политика
Общество
Экономика
В мире
Происшествия
Спорт
Наука
Культура
Недвижимость
Религия
Туризм
Радио
Подкасты
Полезное
Теги
Спецпроекты
Реклама
Продукты и сервисы
Пресс-центр
Ria.ru в AppStore
Ria.ru в RuStore
Ria.ru APK
RSS
Архив
Версия 2023.1 Beta
© 2026 МИА «Россия сегодня»
Вакансии
Сетевое издание РИА Новости зарегистрировано в Федеральной службе по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 08 апреля 2014 года.
Свидетельство о регистрации Эл № ФС77-57640
Учредитель: Федеральное государственное унитарное предприятие Международное информационное агентство «Россия сегодня» (МИА «Россия сегодня»).
Правила использования материалов
Политика конфиденциальности
Правила применения рекомендательных технологий
Главный редактор: Гаврилова А.В.
Адрес электронной почты Редакции:
По вопросам размещения пресс-релизов и рекламы воспользуйтесь формой обратной связи
Телефон Редакции: 7 (495) 645-6601
Чтобы связаться с редакцией или сообщить обо всех замеченных ошибках, воспользуйтесь формой обратной связи.
Лента новостей
0
Сначала новыеСначала старые
loader
Онлайн
Заголовок открываемого материала
Чтобы участвовать в дискуссии,
авторизуйтесь или зарегистрируйтесь
loader
Обсуждения
Заголовок открываемого материала