Пентагон планирует ускорить производство бомбардировщиков

ВАШИНГТОН, 24 фев – РИА Новости. Контракт на 4,5 миллиарда долларов для наращивания производственных мощностей бомбардировщиков B-21 Raider заключен с компанией Northrop Grumman, сообщили ВВС США.

"Данное соглашение ускоряет утвержденный профиль закупок за счет увеличения годовых производственных мощностей на 25%, сокращая сроки поставок при сохранении стоимости и тактико-технических характеристик", – говорится в пресс-релизе ВВС.

Для этих целей выделено финансирование в размере 4,5 миллиарда долларов, которое уже было утверждено в бюджете на 2025 финансовый год.

В сообщении отмечается, что новый бомбардировщик предназначен для действий в самых сложных условиях и обладает передовыми технологиями, включая передовые стелс-технологии для снижения заметности, устойчивое сетевое взаимодействие и современную архитектуру командования и управления, основанную на данных.