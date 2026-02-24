Рейтинг@Mail.ru
Пентагон планирует ускорить производство бомбардировщиков - РИА Новости, 24.02.2026
Регистрация пройдена успешно!
Пожалуйста, перейдите по ссылке из письма, отправленного на
 
04:56 24.02.2026
https://ria.ru/20260224/vvs-2076304169.html
Пентагон планирует ускорить производство бомбардировщиков
Пентагон планирует ускорить производство бомбардировщиков - РИА Новости, 24.02.2026
Пентагон планирует ускорить производство бомбардировщиков
Контракт на 4,5 миллиарда долларов для наращивания производственных мощностей бомбардировщиков B-21 Raider заключен с компанией Northrop Grumman, сообщили ВВС... РИА Новости, 24.02.2026
2026-02-24T04:56:00+03:00
2026-02-24T04:56:00+03:00
в мире
сша
южная дакота
northrop grumman
b-21 (стратегический бомбардировщик)
https://cdnn21.img.ria.ru/images/151309/77/1513097729_0:7:690:395_1920x0_80_0_0_b04cb19a1782bd581072e8d7ba6bee0c.jpg
https://ria.ru/20260224/kosmos-2076294025.html
https://ria.ru/20250718/ssha-2029857230.html
сша
южная дакота
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
2026
Дарья Буймова
Дарья Буймова
Новости
ru-RU
https://ria.ru/docs/about/copyright.html
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
1920
1080
true
1920
1440
true
https://cdnn21.img.ria.ru/images/151309/77/1513097729_79:0:612:400_1920x0_80_0_0_ae087d5d45f41e33d0ff09b7e096df5e.jpg
1920
1920
true
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
в мире, сша, южная дакота, northrop grumman, b-21 (стратегический бомбардировщик)
В мире, США, Южная Дакота, Northrop Grumman, B-21 (стратегический бомбардировщик)
Пентагон планирует ускорить производство бомбардировщиков

На ускорение производства бомбардировщиков США потратят 4,5 миллиарда долларов

© Фото : Northrop Grumman CorporationЭскиз бомбардировщика B-21 Raider
Эскиз бомбардировщика B-21 Raider - РИА Новости, 1920, 24.02.2026
© Фото : Northrop Grumman Corporation
Эскиз бомбардировщика B-21 Raider. Архивное фото
Читать ria.ru в
ДзенMaxTelegram
ВАШИНГТОН, 24 фев – РИА Новости. Контракт на 4,5 миллиарда долларов для наращивания производственных мощностей бомбардировщиков B-21 Raider заключен с компанией Northrop Grumman, сообщили ВВС США.
"Данное соглашение ускоряет утвержденный профиль закупок за счет увеличения годовых производственных мощностей на 25%, сокращая сроки поставок при сохранении стоимости и тактико-технических характеристик", – говорится в пресс-релизе ВВС.
Глава Пентагона Пит Хегсет - РИА Новости, 1920, 24.02.2026
Шеф Пентагона назвал космос главным полем боя за будущее
02:27
Для этих целей выделено финансирование в размере 4,5 миллиарда долларов, которое уже было утверждено в бюджете на 2025 финансовый год.
В сообщении отмечается, что новый бомбардировщик предназначен для действий в самых сложных условиях и обладает передовыми технологиями, включая передовые стелс-технологии для снижения заметности, устойчивое сетевое взаимодействие и современную архитектуру командования и управления, основанную на данных.
Первая поставка B-21 была осуществлена в срок еще в 2025 год, подчеркивает ведомство. Самолеты появятся на авиабазе Эллсворт (Южная Дакота) в 2027 году.
Самолет B-1B Lancer ВВС США - РИА Новости, 1920, 18.07.2025
СМИ раскрыли, от чего откажутся США из-за России
18 июля 2025, 09:45
 
В миреСШАЮжная ДакотаNorthrop GrummanB-21 (стратегический бомбардировщик)
 
 
Политика
Общество
Экономика
В мире
Происшествия
Спорт
Наука
Культура
Недвижимость
Религия
Туризм
Радио
Подкасты
Полезное
Теги
Спецпроекты
Реклама
Продукты и сервисы
Пресс-центр
Ria.ru в AppStore
Ria.ru в RuStore
Ria.ru APK
RSS
Архив
Версия 2023.1 Beta
© 2026 МИА «Россия сегодня»
Вакансии
Сетевое издание РИА Новости зарегистрировано в Федеральной службе по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 08 апреля 2014 года.
Свидетельство о регистрации Эл № ФС77-57640
Учредитель: Федеральное государственное унитарное предприятие Международное информационное агентство «Россия сегодня» (МИА «Россия сегодня»).
Правила использования материалов
Политика конфиденциальности
Правила применения рекомендательных технологий
Главный редактор: Гаврилова А.В.
Адрес электронной почты Редакции:
По вопросам размещения пресс-релизов и рекламы воспользуйтесь формой обратной связи
Телефон Редакции: 7 (495) 645-6601
Чтобы связаться с редакцией или сообщить обо всех замеченных ошибках, воспользуйтесь формой обратной связи.
Лента новостей
0
Сначала новыеСначала старые
loader
Онлайн
Заголовок открываемого материала
Чтобы участвовать в дискуссии,
авторизуйтесь или зарегистрируйтесь
loader
Обсуждения
Заголовок открываемого материала