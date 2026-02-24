https://ria.ru/20260224/vvs-2076304169.html
Пентагон планирует ускорить производство бомбардировщиков
Пентагон планирует ускорить производство бомбардировщиков
Контракт на 4,5 миллиарда долларов для наращивания производственных мощностей бомбардировщиков B-21 Raider заключен с компанией Northrop Grumman, сообщили ВВС... РИА Новости, 24.02.2026
2026
ВАШИНГТОН, 24 фев – РИА Новости. Контракт на 4,5 миллиарда долларов для наращивания производственных мощностей бомбардировщиков B-21 Raider заключен с компанией Northrop Grumman, сообщили ВВС США.
"Данное соглашение ускоряет утвержденный профиль закупок за счет увеличения годовых производственных мощностей на 25%, сокращая сроки поставок при сохранении стоимости и тактико-технических характеристик", – говорится в пресс-релизе
ВВС.
Для этих целей выделено финансирование в размере 4,5 миллиарда долларов, которое уже было утверждено в бюджете на 2025 финансовый год.
В сообщении отмечается, что новый бомбардировщик предназначен для действий в самых сложных условиях и обладает передовыми технологиями, включая передовые стелс-технологии для снижения заметности, устойчивое сетевое взаимодействие и современную архитектуру командования и управления, основанную на данных.
Первая поставка
B-21 была осуществлена в срок еще в 2025 год, подчеркивает ведомство. Самолеты появятся на авиабазе Эллсворт (Южная Дакота
) в 2027 году.