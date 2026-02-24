https://ria.ru/20260224/vuchich-2076402377.html
Вучич заявил, что есть доказательства подготовки покушения на его семью
Вучич заявил, что есть доказательства подготовки покушения на его семью - РИА Новости, 24.02.2026
Вучич заявил, что есть доказательства подготовки покушения на его семью
Президент Сербии Александр Вучич заявил, что сербские власти располагают записями планирования подозреваемыми покушения на него и членов его семьи. РИА Новости, 24.02.2026
БЕЛГРАД, 24 фев – РИА Новости. Президент Сербии Александр Вучич заявил, что сербские власти располагают записями планирования подозреваемыми покушения на него и членов его семьи.
Высший суд в городе Кралево во вторник поместил под стражу на 30 дней двух мужчин, задержанных по подозрению в планировании насильственной смены власти путем покушения на Вучича
и его семью.
"От того, что должны были бить ребенка до смерти, до того, что его резать. Речь идёт о людях, которые бы резали чьих-то детей. У нас есть снятый доказательный материал. Разные люди есть. Что поделать? Если бы я вам назвал причины, вы бы не поверили, основано на лжи, которую могли где-то прочитать", - заявил президент Сербии
журналистам во вторник.
Полиция накануне провела задержание совместно с сотрудниками Агентства безопасности и информации (БИА, контрразведка) в городе Кралево, расположенном в 200 километрах к юго-западу от Белграда
. Задержанные мужчины 1975 и 1983 годов рождения подозреваются в подготовке преступления "нападение на конституционный порядок".
Об обнаружении оружия, транспортных средств и оборудования у подозреваемых не сообщалось, дело ведёт Высшая прокуратура в Кралево.
В прошедшие годы неоднократно сообщалось о возможной подготовке покушения и об угрозах Вучичу, сам он рассказывал о тысячах подобных заявлений в интернете. За время правления его Сербской прогрессивной партии с 2012 года до настоящего времени не было ни одного завершенного судебного разбирательства по подготовке вооруженного нападения на президента Сербии с конкретными обвиняемыми.