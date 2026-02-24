Рейтинг@Mail.ru
ВТБ выдал кредиты более чем на 250 млрд рублей с поддержкой АО "ЭКСАР" - РИА Новости, 24.02.2026
Регистрация пройдена успешно!
Пожалуйста, перейдите по ссылке из письма, отправленного на
 
17:25 24.02.2026
https://ria.ru/20260224/vtb-2076472278.html
ВТБ выдал кредиты более чем на 250 млрд рублей с поддержкой АО "ЭКСАР"
ВТБ выдал кредиты более чем на 250 млрд рублей с поддержкой АО "ЭКСАР" - РИА Новости, 24.02.2026
ВТБ выдал кредиты более чем на 250 млрд рублей с поддержкой АО "ЭКСАР"
Объем экспортных кредитов, выданных ВТБ с привлечением страхового покрытия АО "ЭКСАР", по итогам 2025 года превысил 250 миллиардов рублей, сообщает банк. РИА Новости, 24.02.2026
2026-02-24T17:25:00+03:00
2026-02-24T17:25:00+03:00
https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e6/0b/1c/1834745585_0:495:2759:2047_1920x0_80_0_0_a5d357e01b72944a80de5a480fa0f4be.jpg
https://ria.ru/20260220/vtb-2075691862.html
https://ria.ru/20260220/vtb-2075720016.html
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
2026
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
Новости
ru-RU
https://ria.ru/docs/about/copyright.html
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
1920
1080
true
1920
1440
true
https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e6/0b/1c/1834745585_5:0:2734:2047_1920x0_80_0_0_3c93d3e66cc82d5ebb0f292721d77747.jpg
1920
1920
true
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
ВТБ выдал кредиты более чем на 250 млрд рублей с поддержкой АО "ЭКСАР"

Выданные ВТБ кредиты со страховым покрытием "ЭКСАР" превысили 250 млрд рублей

© РИА Новости / Владимир Астапкович | Перейти в медиабанкСтенд компании "VTB"
Стенд компании VTB - РИА Новости, 1920, 24.02.2026
© РИА Новости / Владимир Астапкович
Перейти в медиабанк
Стенд компании "VTB". Архивное фото
Читать ria.ru в
ДзенMaxTelegram
МОСКВА, 24 фев - РИА Новости. Объем экспортных кредитов, выданных ВТБ с привлечением страхового покрытия АО "ЭКСАР", по итогам 2025 года превысил 250 миллиардов рублей, сообщает банк.
АО "ЭКСАР" (Российское агентство по страхованию экспортных кредитов и инвестиций) является специализированным государственным институтом поддержки экспорта для реализации страхового инструментария защиты экспортных кредитов и инвестиций.
Вывеска ВТБ на здании в Москве - РИА Новости, 1920, 20.02.2026
ВТБ: 40% инвесторов с сервисом "Интеллект" выбирают "Вечный портфель"
20 февраля, 11:06
В прошедшем году ВТБ продолжил активное развитие инструментов поддержки внешнеэкономической деятельности клиентов как в регионах присутствия Группы ВТБ, так и на других рынках, отметили в банке.
"Успешный выход на новые рынки, реализация крупных контрактов и конкуренция с иностранными игроками требуют от российских компаний гибких и доступных финансовых решений. Значительный опыт, глубокая отраслевая экспертиза и развитая международная инфраструктура банка ВТБ дает нам возможность оставаться стратегическим партнером наших клиентов-экспортеров", — приводятся в сообщении слова члена правления ВТБ Виталия Сергейчука.
С момента создания агентства в 2011 году банк ВТБ активно использует всю линейку страховых решений ЭКСАР. "В условиях высоких процентных ставок и ограниченности ресурсов это позволяет оптимизировать объем аллоцированного капитала по сделкам, существенно улучшать их кредитный профиль за счет передачи части рисков агентству, а в отдельных случаях — снижать стоимость финансирования для заемщиков благодаря привлечению специализированной льготной ликвидности в Банке России", - пояснили в ВТБ.
Руководитель департамента по работе с клиентами рыночных отраслей ВТБ Дмитрий Средин - РИА Новости, 1920, 20.02.2026
Средин: ВТБ ожидает стабилизацию большинства отраслей экономики
20 февраля, 12:05
 
 
 
Политика
Общество
Экономика
В мире
Происшествия
Спорт
Наука
Культура
Недвижимость
Религия
Туризм
Радио
Подкасты
Полезное
Теги
Спецпроекты
Реклама
Продукты и сервисы
Пресс-центр
Ria.ru в AppStore
Ria.ru в RuStore
Ria.ru APK
RSS
Архив
Версия 2023.1 Beta
© 2026 МИА «Россия сегодня»
Вакансии
Сетевое издание РИА Новости зарегистрировано в Федеральной службе по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 08 апреля 2014 года.
Свидетельство о регистрации Эл № ФС77-57640
Учредитель: Федеральное государственное унитарное предприятие Международное информационное агентство «Россия сегодня» (МИА «Россия сегодня»).
Правила использования материалов
Политика конфиденциальности
Правила применения рекомендательных технологий
Главный редактор: Гаврилова А.В.
Адрес электронной почты Редакции:
По вопросам размещения пресс-релизов и рекламы воспользуйтесь формой обратной связи
Телефон Редакции: 7 (495) 645-6601
Чтобы связаться с редакцией или сообщить обо всех замеченных ошибках, воспользуйтесь формой обратной связи.
Лента новостей
0
Сначала новыеСначала старые
loader
Онлайн
Заголовок открываемого материала
Чтобы участвовать в дискуссии,
авторизуйтесь или зарегистрируйтесь
loader
Обсуждения
Заголовок открываемого материала