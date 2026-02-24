ВТБ выдал кредиты более чем на 250 млрд рублей с поддержкой АО "ЭКСАР"

МОСКВА, 24 фев - РИА Новости. Объем экспортных кредитов, выданных ВТБ с привлечением страхового покрытия АО "ЭКСАР", по итогам 2025 года превысил 250 миллиардов рублей, сообщает банк.

АО "ЭКСАР" (Российское агентство по страхованию экспортных кредитов и инвестиций) является специализированным государственным институтом поддержки экспорта для реализации страхового инструментария защиты экспортных кредитов и инвестиций.

В прошедшем году ВТБ продолжил активное развитие инструментов поддержки внешнеэкономической деятельности клиентов как в регионах присутствия Группы ВТБ, так и на других рынках, отметили в банке.

"Успешный выход на новые рынки, реализация крупных контрактов и конкуренция с иностранными игроками требуют от российских компаний гибких и доступных финансовых решений. Значительный опыт, глубокая отраслевая экспертиза и развитая международная инфраструктура банка ВТБ дает нам возможность оставаться стратегическим партнером наших клиентов-экспортеров", — приводятся в сообщении слова члена правления ВТБ Виталия Сергейчука.