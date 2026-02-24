Рейтинг@Mail.ru
"Убийцы и психопаты". СМИ запаниковали из-за произошедшего в рядах ВСУ
Разрушенные здания на перекрестке проспекта Мира и Греческой улицы в центре Мариуполя
Специальная военная операция на Украине
 
21:15 24.02.2026
"Убийцы и психопаты". СМИ запаниковали из-за произошедшего в рядах ВСУ
"Убийцы и психопаты". СМИ запаниковали из-за произошедшего в рядах ВСУ - РИА Новости, 24.02.2026
"Убийцы и психопаты". СМИ запаниковали из-за произошедшего в рядах ВСУ
Убийство бразильского наемника в рядах ВСУ обнажило масштабные проблемы украинских боевиков, написал журналист и аналитик Центра геостратегических исследований... РИА Новости, 24.02.2026
"Убийцы и психопаты". СМИ запаниковали из-за произошедшего в рядах ВСУ

SC: убийство бразильского наемника обнажило проблемы в рядах ВСУ

Солдаты 72-й отдельной механизированной бригады ВСУ
Солдаты 72-й отдельной механизированной бригады ВСУ - РИА Новости, 1920, 24.02.2026
© Фото : 72 ОМБр
Солдаты 72-й отдельной механизированной бригады ВСУ. Архивное фото
МОСКВА, 24 фев — РИА Новости. Убийство бразильского наемника в рядах ВСУ обнажило масштабные проблемы украинских боевиков, написал журналист и аналитик Центра геостратегических исследований Лукас Лейрос в статье для Strategic Culture.
"Конфликт на Украине <…> стал лабораторией по изучению поведения во время боевых действий, где преступники, убийцы и психопаты со всего мира вступают в украинский "Иностранный легион", ожидая разрешения на пытки и убийства", — отметил он.
Владимир Зеленский - РИА Новости, 1920, 24.02.2026
"До предела". Японцы предрекли Зеленскому мрачное будущее после слов Путина
Вчера, 21:11
По мнению журналиста, этот инцидент стал симптомом более масштабных проблем в рядах ВСУ: отсутствия контроля за иностранными наемниками, игнорирования базовых прав, а также пренебрежительного отношения к собственным солдатам – особенно к иностранным "добровольцам", которых, как отметил Лейрос, киевский режим рассматривает как пушечное мясо.
Ранее 21 февраля источник в силовых структура сообщил РИА Новости о смерти наемника ВСУ из Бразилии. Мужчина умер в результате издевательств украинского командования за нарушение распорядка дня и употребление спиртного.
Минобороны России не раз заявляло, что киевский режим использует иностранных наемников в качестве пушечного мяса, а российские военные продолжат уничтожать их по всей территории Украины. Сами приехавшие воевать за деньги во многих интервью признавались, что командование ВСУ плохо координирует их действия, а шанс выжить невелик, поскольку интенсивность боев несопоставима с привычными им Афганистаном и Ближним Востоком.
Борис Джонсон - РИА Новости, 1920, 24.02.2026
"Потери огромны!" Борис Джонсон сделал неожиданное заявление об Украине
Вчера, 20:39
 
