ВСУ атаковали трансформаторы и ЛЭП в Брянской области
ВСУ атаковали трансформаторы и ЛЭП в Брянской области - РИА Новости, 24.02.2026
ВСУ атаковали трансформаторы и ЛЭП в Брянской области
Вооруженные силы Украины атаковали трансформаторы и линии электропередачи в Климовском и Погарском районах Брянской области, никто не пострадал, сообщил... РИА Новости, 24.02.2026
2026-02-24T20:08:00+03:00
специальная военная операция на украине
погарский район
брянская область
александр богомаз
вооруженные силы украины
погарский район
брянская область
ВСУ атаковали трансформаторы и ЛЭП в Брянской области
ВСУ атаковали трансформаторы и ЛЭП в Брянской области, никто не пострадал