ВСУ атаковали трансформаторы и ЛЭП в Брянской области
Разрушенные здания на перекрестке проспекта Мира и Греческой улицы в центре Мариуполя - РИА Новости, 1920, 06.05.2022
Специальная военная операция на Украине
 
20:08 24.02.2026
ВСУ атаковали трансформаторы и ЛЭП в Брянской области
Вооруженные силы Украины атаковали трансформаторы и линии электропередачи в Климовском и Погарском районах Брянской области, никто не пострадал, сообщил... РИА Новости, 24.02.2026
© РИА Новости / Михаил Воскресенский
Фрагмент двигателя беспилотника
© РИА Новости / Михаил Воскресенский
Фрагмент двигателя беспилотника. Архивное фото
ТУЛА, 24 фев - РИА Новости. Вооруженные силы Украины атаковали трансформаторы и линии электропередачи в Климовском и Погарском районах Брянской области, никто не пострадал, сообщил губернатор Александр Богомаз.
"Киевский режим продолжает наносить намеренные удары по объектам энергетики региона. Украинские террористы с помощью дронов-камикадзе атаковали трансформаторы и линии электропередачи в Климовском и Погарском районах. Ведутся аварийно-восстановительные работы. Пострадавших нет", - говорится в сообщении в Telegram-канале Богомаза.
Глава региона добавил, что на месте работают оперативные и экстренные службы.
Интерактивная карта спецоперации Вооруженных сил России на Украине
22 июня 2022, 17:18
 
Специальная военная операция на Украине
 
 
© 2026 МИА «Россия сегодня»
