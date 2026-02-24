https://ria.ru/20260224/vsu-2076495704.html
ВСУ повредили здание школы в Брянской области
ВСУ повредили здание школы в Брянской области
Здание школы повреждено в результате атаки ВСУ по селу Новая Погощь Суземского района Брянской области, пострадавших нет, сообщил губернатор Александр Богомаз. РИА Новости, 24.02.2026
ВСУ повредили здание школы в Брянской области
