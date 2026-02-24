https://ria.ru/20260224/vsu-2076491074.html
Российские бойцы рассказали о потерях ВСУ под Сумами
Российские бойцы рассказали о потерях ВСУ под Сумами - РИА Новости, 24.02.2026
Российские бойцы рассказали о потерях ВСУ под Сумами
Военные 47 артиллерийской бригады ВСУ лишились гаубиц "Богдана" под Сумами, сообщили РИА Новости в силовых структурах. РИА Новости, 24.02.2026
сумы
Российские бойцы рассказали о потерях ВСУ под Сумами
РИА Новости: ВСУ лишились гаубиц "Богдана" под Сумами