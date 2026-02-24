Рейтинг@Mail.ru
Российские бойцы рассказали о потерях ВСУ под Сумами - РИА Новости, 24.02.2026
Регистрация пройдена успешно!
Пожалуйста, перейдите по ссылке из письма, отправленного на
Разрушенные здания на перекрестке проспекта Мира и Греческой улицы в центре Мариуполя - РИА Новости, 1920, 06.05.2022
Специальная военная операция на Украине
 
18:55 24.02.2026
https://ria.ru/20260224/vsu-2076491074.html
Российские бойцы рассказали о потерях ВСУ под Сумами
Российские бойцы рассказали о потерях ВСУ под Сумами - РИА Новости, 24.02.2026
Российские бойцы рассказали о потерях ВСУ под Сумами
Военные 47 артиллерийской бригады ВСУ лишились гаубиц "Богдана" под Сумами, сообщили РИА Новости в силовых структурах. РИА Новости, 24.02.2026
2026-02-24T18:55:00+03:00
2026-02-24T18:55:00+03:00
специальная военная операция на украине
сумы
вооруженные силы украины
вооруженные силы рф
https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e9/0c/12/2062937170_0:96:3083:1830_1920x0_80_0_0_f2db93a4a52dfb3674eabaa039386145.jpg
https://ria.ru/20260224/odessa-2076476030.html
сумы
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
2026
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
Новости
ru-RU
https://ria.ru/docs/about/copyright.html
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
1920
1080
true
1920
1440
true
https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e9/0c/12/2062937170_354:0:3083:2047_1920x0_80_0_0_0cd950219781cf90ddc1c42cc5987a0f.jpg
1920
1920
true
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
сумы, вооруженные силы украины, вооруженные силы рф
Специальная военная операция на Украине, Сумы, Вооруженные силы Украины, Вооруженные силы РФ
Российские бойцы рассказали о потерях ВСУ под Сумами

РИА Новости: ВСУ лишились гаубиц "Богдана" под Сумами

© РИА Новости / Алексей Майшев | Перейти в медиабанкРоссийские военные в зоне спецоперации
Российские военные в зоне спецоперации - РИА Новости, 1920, 24.02.2026
© РИА Новости / Алексей Майшев
Перейти в медиабанк
Российские военные в зоне спецоперации. Архивное фото
Читать ria.ru в
ДзенMaxTelegram
МОСКВА, 24 фев - РИА Новости. Военные 47 артиллерийской бригады ВСУ лишились гаубиц "Богдана" под Сумами, сообщили РИА Новости в силовых структурах.
"На сумском направлении действует 47 отдельная артиллерийская бригада ВСУ (не путать с 47 омбр "Магура"). Бригада практически полностью лишилась парка самоходных гаубиц "Богдана", - рассказал собеседник агентства.
По его словам, украинское командование пытается компенсировать недостаток самоходок старыми запасами советской артиллерии, такими как 2С1 "Гвоздика", но их все равно недостаточно.
Памятник поэту А. С. Пушкину на Приморском бульваре в Одессе, Украина - РИА Новости, 1920, 24.02.2026
"Возьмут Одессу". На Западе раскрыли правду о ситуации в зоне СВО
Вчера, 17:40
 
Специальная военная операция на УкраинеСумыВооруженные силы УкраиныВооруженные силы РФ
 
 
Политика
Общество
Экономика
В мире
Происшествия
Спорт
Наука
Культура
Недвижимость
Религия
Туризм
Радио
Подкасты
Полезное
Теги
Спецпроекты
Реклама
Продукты и сервисы
Пресс-центр
Ria.ru в AppStore
Ria.ru в RuStore
Ria.ru APK
RSS
Архив
Версия 2023.1 Beta
© 2026 МИА «Россия сегодня»
Вакансии
Сетевое издание РИА Новости зарегистрировано в Федеральной службе по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 08 апреля 2014 года.
Свидетельство о регистрации Эл № ФС77-57640
Учредитель: Федеральное государственное унитарное предприятие Международное информационное агентство «Россия сегодня» (МИА «Россия сегодня»).
Правила использования материалов
Политика конфиденциальности
Правила применения рекомендательных технологий
Главный редактор: Гаврилова А.В.
Адрес электронной почты Редакции:
По вопросам размещения пресс-релизов и рекламы воспользуйтесь формой обратной связи
Телефон Редакции: 7 (495) 645-6601
Чтобы связаться с редакцией или сообщить обо всех замеченных ошибках, воспользуйтесь формой обратной связи.
Лента новостей
0
Сначала новыеСначала старые
loader
Онлайн
Заголовок открываемого материала
Чтобы участвовать в дискуссии,
авторизуйтесь или зарегистрируйтесь
loader
Обсуждения
Заголовок открываемого материала