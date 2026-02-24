https://ria.ru/20260224/vsu-2076487845.html
В Брянской области ВСУ атаковали движущийся автомобиль
В Брянской области ВСУ атаковали движущийся автомобиль - РИА Новости, 24.02.2026
В Брянской области ВСУ атаковали движущийся автомобиль
ВСУ атаковали дронами–камикадзе движущийся автомобиль в поселке Белая Березка Трубчевского района Брянской области, ранены мужчина и женщина, сообщил губернатор РИА Новости, 24.02.2026
