ВСУ атаковали автобус в Брянской области

ТУЛА, 24 фев — РИА Новости. Украинский дрон атаковал пассажирский автобус в Брянской области, сообщил губернатор Александр Богомаз в Telegram-канале.
"Украинские нацисты нанесли целенаправленный удар дронами-камикадзе по двигающемуся маршрутному автобусу с пассажирами в поселке Белая Березка Трубчевского района", — написал он.
По словам губернатора, никто не пострадал, но машина получила повреждения.
На месте работают оперативные и экстренные службы, добавил Богомаз.
Накануне дрон-камикадзе атаковал гражданский автомобиль в селе Троебортное в Севском районе. Жертвой этого удара стал мирный житель.
ВСУ ежедневно пытаются атаковать беспилотниками объекты в приграничных и центральных регионах России. Системы ПВО уничтожают большинство аппаратов. В ответ российские войска наносят удары высокоточным оружием воздушного, морского и наземного базирования, а также дронами исключительно по военным объектам и предприятиям ВПК противника.
Интерактивная карта спецоперации Вооруженных сил России на Украине
22 июня 2022, 17:18