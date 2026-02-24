Рейтинг@Mail.ru
ВСУ атаковали автобус в Брянской области
Разрушенные здания на перекрестке проспекта Мира и Греческой улицы в центре Мариуполя
Специальная военная операция на Украине
 
14:54 24.02.2026 (обновлено: 16:14 24.02.2026)
ВСУ атаковали автобус в Брянской области
ВСУ атаковали автобус в Брянской области
Украинский дрон атаковал пассажирский автобус в Брянской области, сообщил губернатор Александр Богомаз в Telegram-канале. РИА Новости, 24.02.2026
ВСУ атаковали автобус в Брянской области

ВСУ атаковали дронами пассажирский автобус с пассажирами в Брянской области

ТУЛА, 24 фев — РИА Новости. Украинский дрон атаковал пассажирский автобус в Брянской области, сообщил губернатор Александр Богомаз в Telegram-канале.
"Украинские нацисты нанесли целенаправленный удар дронами-камикадзе по двигающемуся маршрутному автобусу с пассажирами в поселке Белая Березка Трубчевского района", — написал он.
По словам губернатора, никто не пострадал, но машина получила повреждения.
На месте работают оперативные и экстренные службы, добавил Богомаз.
Накануне дрон-камикадзе атаковал гражданский автомобиль в селе Троебортное в Севском районе. Жертвой этого удара стал мирный житель.
ВСУ ежедневно пытаются атаковать беспилотниками объекты в приграничных и центральных регионах России. Системы ПВО уничтожают большинство аппаратов. В ответ российские войска наносят удары высокоточным оружием воздушного, морского и наземного базирования, а также дронами исключительно по военным объектам и предприятиям ВПК противника.
© 2026 МИА «Россия сегодня»
