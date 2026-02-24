https://ria.ru/20260224/vsu-2076397809.html
В Белгородской области мирный житель погиб при ударе дрона ВСУ
В Белгородской области мирный житель погиб при ударе дрона ВСУ - РИА Новости, 24.02.2026
В Белгородской области мирный житель погиб при ударе дрона ВСУ
Мирный житель погиб в результате целенаправленной атаки украинского FPV-дрона на грузовой автомобиль в села Чайки Белгородской области, сообщил губернатор... РИА Новости, 24.02.2026
специальная военная операция на украине
белгородская область
вооруженные силы украины
вячеслав гладков
происшествия
белгородская область
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
2026
Новости
ru-RU
Специальная военная операция на Украине, Белгородская область, Вооруженные силы Украины, Вячеслав Гладков, Происшествия
В Белгородской области мирный житель погиб при ударе дрона ВСУ
В селе Чайки мирный житель погиб при ударе дрона ВСУ по грузовому автомобилю