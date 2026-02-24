Рейтинг@Mail.ru
С начала 2026 года от атак ВСУ погибли четыре ребенка, заявил Мирошник - РИА Новости, 24.02.2026
Регистрация пройдена успешно!
Пожалуйста, перейдите по ссылке из письма, отправленного на
 
12:57 24.02.2026
https://ria.ru/20260224/vsu-2076376610.html
С начала 2026 года от атак ВСУ погибли четыре ребенка, заявил Мирошник
С начала 2026 года от атак ВСУ погибли четыре ребенка, заявил Мирошник - РИА Новости, 24.02.2026
С начала 2026 года от атак ВСУ погибли четыре ребенка, заявил Мирошник
Четыре ребенка погибли, 36 получили ранения от атак ВСУ с начала 2026 года, заявил посол по особым поручениям МИД РФ по преступлениям киевского режима Родион... РИА Новости, 24.02.2026
2026-02-24T12:57:00+03:00
2026-02-24T12:57:00+03:00
в мире
россия
родион мирошник
вооруженные силы украины
https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e9/03/0e/2004929528_0:160:3072:1888_1920x0_80_0_0_33986df4d43c1d37c3333e6ddde8976c.jpg
https://ria.ru/20260224/miroshnik-2076375013.html
россия
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
2026
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
Новости
ru-RU
https://ria.ru/docs/about/copyright.html
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
1920
1080
true
1920
1440
true
https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e9/03/0e/2004929528_171:0:2902:2048_1920x0_80_0_0_61f5b85298aa28fb3a8ee93eb8c9808d.jpg
1920
1920
true
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
в мире, россия, родион мирошник, вооруженные силы украины
В мире, Россия, Родион Мирошник, Вооруженные силы Украины
С начала 2026 года от атак ВСУ погибли четыре ребенка, заявил Мирошник

Мирошник: с начала 2026 года от атак ВСУ погибли 4 ребенка, 36 получили ранения

© РИА Новости / Пелагия Тихонова | Перейти в медиабанкАвтомобиль скорой помощи
Автомобиль скорой помощи - РИА Новости, 1920, 24.02.2026
© РИА Новости / Пелагия Тихонова
Перейти в медиабанк
Автомобиль скорой помощи. Архивное фото
Читать ria.ru в
ДзенMaxTelegram
МОСКВА, 24 фев - РИА Новости. Четыре ребенка погибли, 36 получили ранения от атак ВСУ с начала 2026 года, заявил посол по особым поручениям МИД РФ по преступлениям киевского режима Родион Мирошник.
"Только с начала этого года от атак украинских формирований уже пострадали 40 детей, четверо из них погибли", - сказал Мирошник на "круглом столе" по теме "В поиске решения по урегулированию украинского кризиса: вызовы и возможности", организованном постпредством РФ при ОБСЕ.
Обломки БПЛА ВСУ - РИА Новости, 1920, 24.02.2026
Мирошник рассказал, сколько мирных жителей погибли от атак БПЛА в 2025 году
Вчера, 12:52
 
В миреРоссияРодион МирошникВооруженные силы Украины
 
 
Политика
Общество
Экономика
В мире
Происшествия
Спорт
Наука
Культура
Недвижимость
Религия
Туризм
Радио
Подкасты
Полезное
Теги
Спецпроекты
Реклама
Продукты и сервисы
Пресс-центр
Ria.ru в AppStore
Ria.ru в RuStore
Ria.ru APK
RSS
Архив
Версия 2023.1 Beta
© 2026 МИА «Россия сегодня»
Вакансии
Сетевое издание РИА Новости зарегистрировано в Федеральной службе по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 08 апреля 2014 года.
Свидетельство о регистрации Эл № ФС77-57640
Учредитель: Федеральное государственное унитарное предприятие Международное информационное агентство «Россия сегодня» (МИА «Россия сегодня»).
Правила использования материалов
Политика конфиденциальности
Правила применения рекомендательных технологий
Главный редактор: Гаврилова А.В.
Адрес электронной почты Редакции:
По вопросам размещения пресс-релизов и рекламы воспользуйтесь формой обратной связи
Телефон Редакции: 7 (495) 645-6601
Чтобы связаться с редакцией или сообщить обо всех замеченных ошибках, воспользуйтесь формой обратной связи.
Лента новостей
0
Сначала новыеСначала старые
loader
Онлайн
Заголовок открываемого материала
Чтобы участвовать в дискуссии,
авторизуйтесь или зарегистрируйтесь
loader
Обсуждения
Заголовок открываемого материала