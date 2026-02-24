https://ria.ru/20260224/vsu-2076376610.html
С начала 2026 года от атак ВСУ погибли четыре ребенка, заявил Мирошник
С начала 2026 года от атак ВСУ погибли четыре ребенка, заявил Мирошник - РИА Новости, 24.02.2026
С начала 2026 года от атак ВСУ погибли четыре ребенка, заявил Мирошник
Четыре ребенка погибли, 36 получили ранения от атак ВСУ с начала 2026 года, заявил посол по особым поручениям МИД РФ по преступлениям киевского режима Родион... РИА Новости, 24.02.2026
в мире
россия
родион мирошник
вооруженные силы украины
россия
С начала 2026 года от атак ВСУ погибли четыре ребенка, заявил Мирошник
Мирошник: с начала 2026 года от атак ВСУ погибли 4 ребенка, 36 получили ранения