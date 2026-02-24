https://ria.ru/20260224/vsu-2076304474.html
ВСУ не допускают эвакуации мирных жителей в Константиновке
ДОНЕЦК, 24 фев - РИА Новости. ВСУ не выпускают мирных жителей из Константиновки в ДНР и применяли против них ударные беспилотники, рассказал РИА Новости оператор беспилотных систем Южной группировки российских войск с позывным "Ворон".
"Противник не выпускает мирных жителей, разворачивает их назад. Направляли на людей оружие, не давая уйти", - рассказал собеседник агентства.
Он также сообщил о зафиксированном эпизоде применения ударного беспилотника против гражданского населения.
"Видели, как украинский дрон сбрасывал боеприпас на женщину", - добавил оператор БПЛА.
Российские подразделения продолжают операцию по освобождению города Константиновка
в ДНР
. Бойцы Южной группировки войск 30 января освободили населенный пункт Бересток, расположенный южнее Константиновки.