Разрушенные здания на перекрестке проспекта Мира и Греческой улицы в центре Мариуполя
Специальная военная операция на Украине
 
04:59 24.02.2026
https://ria.ru/20260224/vsu-2076304474.html
ВСУ не допускают эвакуации мирных жителей в Константиновке
2026-02-24T04:59:00+03:00
2026-02-24T04:59:00+03:00
специальная военная операция на украине
безопасность
константиновка
донецкая народная республика
вооруженные силы украины
https://cdnn21.img.ria.ru/images/07ea/01/1d/2070937195_0:160:3072:1888_1920x0_80_0_0_649508157db989855f728bde5bf1a42a.jpg
https://ria.ru/20260223/svo-2076195165.html
https://ria.ru/20220622/spetsoperatsiya-1795199102.html
константиновка
донецкая народная республика
2026
Дарья Буймова
Дарья Буймова
Новости
ru-RU
https://ria.ru/docs/about/copyright.html
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/
1920
1080
true
1920
1440
true
https://cdnn21.img.ria.ru/images/07ea/01/1d/2070937195_171:0:2902:2048_1920x0_80_0_0_14ce2e88678555be41a56fc3f79341c0.jpg
1920
1920
true
безопасность, константиновка, донецкая народная республика, вооруженные силы украины
Специальная военная операция на Украине, Безопасность, Константиновка, Донецкая Народная Республика, Вооруженные силы Украины
Украинские военные
Украинские военные
Украинские военные. Архивное фото
Украинские военные. Архивное фото
ДОНЕЦК, 24 фев - РИА Новости. ВСУ не выпускают мирных жителей из Константиновки в ДНР и применяли против них ударные беспилотники, рассказал РИА Новости оператор беспилотных систем Южной группировки российских войск с позывным "Ворон".
"Противник не выпускает мирных жителей, разворачивает их назад. Направляли на людей оружие, не давая уйти", - рассказал собеседник агентства.
Российский военнослужащий в зоне проведения спецоперации - РИА Новости, 1920, 23.02.2026
Он также сообщил о зафиксированном эпизоде применения ударного беспилотника против гражданского населения.
"Видели, как украинский дрон сбрасывал боеприпас на женщину", - добавил оператор БПЛА.
Российские подразделения продолжают операцию по освобождению города Константиновка в ДНР. Бойцы Южной группировки войск 30 января освободили населенный пункт Бересток, расположенный южнее Константиновки.
© 2026 МИА «Россия сегодня»
Сетевое издание РИА Новости зарегистрировано в Федеральной службе по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 08 апреля 2014 года.
Свидетельство о регистрации Эл № ФС77-57640
Учредитель: Федеральное государственное унитарное предприятие Международное информационное агентство «Россия сегодня» (МИА «Россия сегодня»).
Главный редактор: Гаврилова А.В.
