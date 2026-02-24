https://ria.ru/20260224/vshe-2076421460.html
В НИУ ВШЭ назвали самые популярные у россиян некоммерческие организации
В НИУ ВШЭ назвали самые популярные у россиян некоммерческие организации - РИА Новости, 24.02.2026
В НИУ ВШЭ назвали самые популярные у россиян некоммерческие организации
Более 25% россиян участвуют в деятельности хотя бы одной некоммерческой организации (НКО), при этом чаще всего граждане РФ вовлекаются в деятельность садовых и... РИА Новости, 24.02.2026
2026-02-24T15:13:00+03:00
2026-02-24T15:13:00+03:00
2026-02-24T15:13:00+03:00
общество
высшая школа экономики (вшэ)
https://cdnn21.img.ria.ru/images/78588/79/785887918_0:0:2980:1676_1920x0_80_0_0_8d9267cdddfa8bdfde21b0e3e890d31a.jpg
https://ria.ru/20260224/zarplata-2076308806.html
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
2026
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
Новости
ru-RU
https://ria.ru/docs/about/copyright.html
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/
https://cdnn21.img.ria.ru/images/78588/79/785887918_169:0:2713:1908_1920x0_80_0_0_c67f7616fb7699867880d6065c124178.jpg
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
общество, высшая школа экономики (вшэ)
Общество, Высшая школа экономики (ВШЭ)
В НИУ ВШЭ назвали самые популярные у россиян некоммерческие организации
НИУ ВШЭ: чаще всего россияне вступают в НКО в виде дачных товариществ
МОСКВА, 24 фев - РИА Новости. Более 25% россиян участвуют в деятельности хотя бы одной некоммерческой организации (НКО), при этом чаще всего граждане РФ вовлекаются в деятельность садовых и дачных товариществ, профсоюзов и жилищно-строительных кооперативов, следует из результатов опроса Центра исследований гражданского общества и некоммерческого сектора НИУ ВШЭ, с которыми ознакомилось РИА Новости.
"Более четверти россиян (29%) участвуют в деятельности хотя бы одной некоммерческой организации. Чаще всего россияне вовлекаются в деятельность садовых и дачных товариществ (10%), профсоюзов (7%) и товариществ собственников жилья, жилищно-строительных кооперативов (6%), то есть организаций, которые непосредственно защищают их имущественные или трудовые права и интересы", - говорится в сообщении.
Уточняется, что женщины чуть чаще мужчин вовлекаются в деятельность НКО (31% против 26%), а молодежь в возрасте 18-24 лет участвует реже прочих возрастных групп (22%).
Исследователи также установили, что чем лучше материальное благосостояние респондентов, тем чаще они выражают готовность помогать и в качестве волонтеров, и в качестве жертвователей.