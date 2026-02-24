В НИУ ВШЭ назвали самые популярные у россиян некоммерческие организации

МОСКВА, 24 фев - РИА Новости. Более 25% россиян участвуют в деятельности хотя бы одной некоммерческой организации (НКО), при этом чаще всего граждане РФ вовлекаются в деятельность садовых и дачных товариществ, профсоюзов и жилищно-строительных кооперативов, следует из результатов опроса Центра исследований гражданского общества и некоммерческого сектора НИУ ВШЭ, с которыми ознакомилось РИА Новости.

"Более четверти россиян (29%) участвуют в деятельности хотя бы одной некоммерческой организации. Чаще всего россияне вовлекаются в деятельность садовых и дачных товариществ (10%), профсоюзов (7%) и товариществ собственников жилья, жилищно-строительных кооперативов (6%), то есть организаций, которые непосредственно защищают их имущественные или трудовые права и интересы", - говорится в сообщении.

Уточняется, что женщины чуть чаще мужчин вовлекаются в деятельность НКО (31% против 26%), а молодежь в возрасте 18-24 лет участвует реже прочих возрастных групп (22%).