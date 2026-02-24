Рейтинг@Mail.ru
15:13 24.02.2026
общество, высшая школа экономики (вшэ)
Общество, Высшая школа экономики (ВШЭ)
В НИУ ВШЭ назвали самые популярные у россиян некоммерческие организации

НИУ ВШЭ: чаще всего россияне вступают в НКО в виде дачных товариществ

© РИА Новости / Антон ДенисовИнформационная табличка Высшей школы экономики (ВШЭ) в Москве.
Информационная табличка Высшей школы экономики (ВШЭ) в Москве.
© РИА Новости / Антон Денисов
Информационная табличка Высшей школы экономики (ВШЭ) в Москве.. Архивное фото
МОСКВА, 24 фев - РИА Новости. Более 25% россиян участвуют в деятельности хотя бы одной некоммерческой организации (НКО), при этом чаще всего граждане РФ вовлекаются в деятельность садовых и дачных товариществ, профсоюзов и жилищно-строительных кооперативов, следует из результатов опроса Центра исследований гражданского общества и некоммерческого сектора НИУ ВШЭ, с которыми ознакомилось РИА Новости.
"Более четверти россиян (29%) участвуют в деятельности хотя бы одной некоммерческой организации. Чаще всего россияне вовлекаются в деятельность садовых и дачных товариществ (10%), профсоюзов (7%) и товариществ собственников жилья, жилищно-строительных кооперативов (6%), то есть организаций, которые непосредственно защищают их имущественные или трудовые права и интересы", - говорится в сообщении.
Уточняется, что женщины чуть чаще мужчин вовлекаются в деятельность НКО (31% против 26%), а молодежь в возрасте 18-24 лет участвует реже прочих возрастных групп (22%).
Исследователи также установили, что чем лучше материальное благосостояние респондентов, тем чаще они выражают готовность помогать и в качестве волонтеров, и в качестве жертвователей.
Российские рубли - РИА Новости, 1920, 24.02.2026
Почти половина россиян не готова снижать зарплатные ожидания, показал опрос
Вчера, 06:27
 
