В Оренбуржье погибли дети экс-солистки группы "Воровайки"

УФА, 24 фев — РИА Новости. Сын и дочь бывшей солистки группы "Воровайки" Яны Павловой погибли при катании на санках в Оренбургской области, сообщили РИА Новости в администрации Подгородне-Покровского сельсовета.
Ранее СУ СК России по области сообщал, что 22 февраля в овраге недалеко от улицы Алмазной в селе Подгородняя Покровка Оренбургского района обнаружены тела женщины и ребенка. Возбуждено уголовное дело.
"При катании на санках в овраге погибли дети Яны Павловой, она живет здесь. Похорон еще не было, идут следственные мероприятия", — сообщили в администрации.
Собеседник заметил, что это место не предназначено для катания на санках.
"В Подгородней Покровке произошло трагическое событие. В овраге, расположенном недалеко от улицы Алмазной, были обнаружены тела женщины и ребенка. Предположительно, они скатились на санках со склона горы, являющейся памятником природы "Красное урочище". Катание на тюбингах в несанкционированных местах — это прямой риск для жизни. Дикие горки, овраги, склоны у рек, насыпи, мосты не предназначены для спусков. Под снегом могут скрываться камни, лед, металлические конструкции. Скорость развивается мгновенно, а управлять тюбингом невозможно", — написал на своей странице в соцсети "ВКонтакте" глава села Максим Кабанов.
