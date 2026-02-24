Рейтинг@Mail.ru
В Оренбуржье погибли дети экс-солистки группы "Воровайки"
15:43 24.02.2026 (обновлено: 19:26 24.02.2026)
В Оренбуржье погибли дети экс-солистки группы "Воровайки"
В Оренбуржье погибли дети экс-солистки группы "Воровайки"
Сын и дочь бывшей солистки группы "Воровайки" Яны Павловой погибли при катании на санках в Оренбургской области, сообщили РИА Новости в администрации... РИА Новости, 24.02.2026
В Оренбуржье погибли дети экс-солистки группы "Воровайки"

Дети экс-солистки группы "Воровайки" погибли под Оренбургом при катании на санях

Место гибели двух человек в Подгородней Покровке
УФА, 24 фев — РИА Новости. Сын и дочь бывшей солистки группы "Воровайки" Яны Павловой погибли при катании на санках в Оренбургской области, сообщили РИА Новости в администрации Подгородне-Покровского сельсовета.
Ранее СУ СК России по области сообщал, что 22 февраля в овраге недалеко от улицы Алмазной в селе Подгородняя Покровка Оренбургского района обнаружены тела женщины и ребенка. Возбуждено уголовное дело.
"При катании на санках в овраге погибли дети Яны Павловой, она живет здесь. Похорон еще не было, идут следственные мероприятия", — сообщили в администрации.
Собеседник заметил, что это место не предназначено для катания на санках.
"В Подгородней Покровке произошло трагическое событие. В овраге, расположенном недалеко от улицы Алмазной, были обнаружены тела женщины и ребенка. Предположительно, они скатились на санках со склона горы, являющейся памятником природы "Красное урочище". Катание на тюбингах в несанкционированных местах — это прямой риск для жизни. Дикие горки, овраги, склоны у рек, насыпи, мосты не предназначены для спусков. Под снегом могут скрываться камни, лед, металлические конструкции. Скорость развивается мгновенно, а управлять тюбингом невозможно", — написал на своей странице в соцсети "ВКонтакте" глава села Максим Кабанов.
Яна Павлова родом из Оренбурга. Она стала солисткой группы "Воровайки" в 1999 году. В 2021-м Павлова покинула группу.
