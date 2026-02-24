https://ria.ru/20260224/volodin-2076378027.html
Володин предложил подготовить обращение к Франции и Британии
Володин предложил подготовить обращение к Франции и Британии - РИА Новости, 24.02.2026
Володин предложил подготовить обращение к Франции и Британии
Председатель Госдумы Вячеслав Володин предложил подготовить обращение к парламентам Франции и Англии с предложением провести расследование о планах по передаче... РИА Новости, 24.02.2026
2026-02-24T13:04:00+03:00
2026-02-24T13:04:00+03:00
2026-02-24T13:15:00+03:00
франция
киев
англия
вячеслав володин
госдума рф
служба внешней разведки российской федерации (свр россии)
в мире
https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e9/05/1d/2019726835_0:0:2507:1410_1920x0_80_0_0_5ce48b09d12ed4aad50ffb3396c42133.jpg
https://ria.ru/20260224/volodin-2076377729.html
франция
киев
англия
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
2026
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
Новости
ru-RU
https://ria.ru/docs/about/copyright.html
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/
https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e9/05/1d/2019726835_163:0:2043:1410_1920x0_80_0_0_98bbc4b187ee7606b69fcede3c9f069a.jpg
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
франция, киев, англия, вячеслав володин, госдума рф, служба внешней разведки российской федерации (свр россии), в мире
Франция, Киев, Англия, Вячеслав Володин, Госдума РФ, Служба внешней разведки Российской Федерации (СВР России), В мире
Володин предложил подготовить обращение к Франции и Британии
Володин: ГД обратится с просьбой Франции и Британии расследовать планы по ЯО