Володин рассказал, к чему может привести передача ядерного оружия Киеву - РИА Новости, 24.02.2026
13:02 24.02.2026
Володин рассказал, к чему может привести передача ядерного оружия Киеву
Возможная передача Францией и Англией ядерного оружия Киеву будет преступлением, которое может привести к ядерной войне, это недопустимо, заявил председатель...
Володин рассказал, к чему может привести передача ядерного оружия Киеву

Володин: планы передать ядерное оружие Киеву могут привести к войне

МОСКВА, 24 фев - РИА Новости. Возможная передача Францией и Англией ядерного оружия Киеву будет преступлением, которое может привести к ядерной войне, это недопустимо, заявил председатель Госдумы Вячеслав Володин.
Британия и Франция считают, что Украину нужно снабдить атомной или хотя бы грязной бомбой, заявила ранее Служба внешней разведки РФ. По поступающей в СВР информации, Лондон и Париж готовятся вооружить Украину ядерным оружием.
"Подобные действия – преступление, которое может привести к ядерной войне. Это недопустимо", - сказал Володин, слова которого приводит пресс-служба Госдумы.
Церемония приветствия многонационального батальона НАТО под руководством США в польском Ожише - РИА Новости, 1920, 18.02.2026
"Четкий сигнал России". Ядерное оружие приближают к Украине
18 февраля, 08:00
 
