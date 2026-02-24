Рейтинг@Mail.ru
Володин прокомментировал планы Франции и Британии вооружить Украину ЯО - РИА Новости, 24.02.2026
Регистрация пройдена успешно!
Пожалуйста, перейдите по ссылке из письма, отправленного на
 
12:54 24.02.2026 (обновлено: 13:15 24.02.2026)
https://ria.ru/20260224/volodin-2076375692.html
Володин прокомментировал планы Франции и Британии вооружить Украину ЯО
Володин прокомментировал планы Франции и Британии вооружить Украину ЯО - РИА Новости, 24.02.2026
Володин прокомментировал планы Франции и Британии вооружить Украину ЯО
Сведения о том, что Франция и Англия готовятся вооружить Киев ядерным оружием, требуют незамедлительного реагирования, заявил председатель Госдумы Вячеслав... РИА Новости, 24.02.2026
2026-02-24T12:54:00+03:00
2026-02-24T13:15:00+03:00
в мире
франция
англия
киев
вячеслав володин
госдума рф
служба внешней разведки российской федерации (свр россии)
https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e9/0c/18/2064253154_0:79:3070:1806_1920x0_80_0_0_66f80d811b524e7f16ea996148641ccf.jpg
https://ria.ru/20260224/peskov-2076370732.html
франция
англия
киев
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
2026
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
Новости
ru-RU
https://ria.ru/docs/about/copyright.html
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
1920
1080
true
1920
1440
true
https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e9/0c/18/2064253154_339:0:3070:2048_1920x0_80_0_0_7f29ba513032f7b475cd58ea6c7284bf.jpg
1920
1920
true
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
в мире, франция, англия, киев, вячеслав володин, госдума рф, служба внешней разведки российской федерации (свр россии)
В мире, Франция, Англия, Киев, Вячеслав Володин, Госдума РФ, Служба внешней разведки Российской Федерации (СВР России)
Володин прокомментировал планы Франции и Британии вооружить Украину ЯО

Володин: намерения вооружить Киев ЯО требуют незамедлительного реагирования

© РИА Новости / POOL | Перейти в медиабанкПредседатель Государственной Думы РФ Вячеслав Володин во время встречи с президентом РФ Владимиром Путиным
Председатель Государственной Думы РФ Вячеслав Володин во время встречи с президентом РФ Владимиром Путиным - РИА Новости, 1920, 24.02.2026
© РИА Новости / POOL
Перейти в медиабанк
Председатель Государственной Думы РФ Вячеслав Володин во время встречи с президентом РФ Владимиром Путиным. Архивное фото
Читать ria.ru в
ДзенMaxTelegram
МОСКВА, 24 фев - РИА Новости. Сведения о том, что Франция и Англия готовятся вооружить Киев ядерным оружием, требуют незамедлительного реагирования, заявил председатель Госдумы Вячеслав Володин.
Британия и Франция считают, что Украину нужно снабдить атомной или хотя бы грязной бомбой, заявила Служба внешней разведки РФ. По поступающей в СВР информации, Лондон и Париж готовятся вооружить Украину ядерным оружием.
"Сведения о том, что Франция и Англия готовятся вооружить Киев ядерным оружием и средством его доставки, требуют незамедлительного реагирования", - сказал Володин, слова которого приводит пресс-служба Госдумы.
Пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков - РИА Новости, 1920, 24.02.2026
Песков: Москва учтет в переговорах планы Лондона и Парижа дать Киеву ЯО
Вчера, 12:39
 
В миреФранцияАнглияКиевВячеслав ВолодинГосдума РФСлужба внешней разведки Российской Федерации (СВР России)
 
 
Политика
Общество
Экономика
В мире
Происшествия
Спорт
Наука
Культура
Недвижимость
Религия
Туризм
Радио
Подкасты
Полезное
Теги
Спецпроекты
Реклама
Продукты и сервисы
Пресс-центр
Ria.ru в AppStore
Ria.ru в RuStore
Ria.ru APK
RSS
Архив
Версия 2023.1 Beta
© 2026 МИА «Россия сегодня»
Вакансии
Сетевое издание РИА Новости зарегистрировано в Федеральной службе по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 08 апреля 2014 года.
Свидетельство о регистрации Эл № ФС77-57640
Учредитель: Федеральное государственное унитарное предприятие Международное информационное агентство «Россия сегодня» (МИА «Россия сегодня»).
Правила использования материалов
Политика конфиденциальности
Правила применения рекомендательных технологий
Главный редактор: Гаврилова А.В.
Адрес электронной почты Редакции:
По вопросам размещения пресс-релизов и рекламы воспользуйтесь формой обратной связи
Телефон Редакции: 7 (495) 645-6601
Чтобы связаться с редакцией или сообщить обо всех замеченных ошибках, воспользуйтесь формой обратной связи.
Лента новостей
0
Сначала новыеСначала старые
loader
Онлайн
Заголовок открываемого материала
Чтобы участвовать в дискуссии,
авторизуйтесь или зарегистрируйтесь
loader
Обсуждения
Заголовок открываемого материала