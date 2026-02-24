https://ria.ru/20260224/volodin-2076339779.html
Володин назвал вопрос, находящийся среди приоритетов Госдумы
Вопросы, связанные с жилищно-коммунальным хозяйством, находятся среди приоритетов Госдумы, заявил председатель нижней палаты Вячеслав Володин. РИА Новости, 24.02.2026
