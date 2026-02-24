Рейтинг@Mail.ru
Володин назвал вопрос, находящийся среди приоритетов Госдумы - РИА Новости, 24.02.2026
10:32 24.02.2026
Володин назвал вопрос, находящийся среди приоритетов Госдумы
Вопросы, связанные с жилищно-коммунальным хозяйством, находятся среди приоритетов Госдумы, заявил председатель нижней палаты Вячеслав Володин.
Володин назвал вопрос, находящийся среди приоритетов Госдумы

Председатель Государственной Думы РФ Вячеслав Володин
Председатель Государственной Думы РФ Вячеслав Володин
Председатель Государственной Думы РФ Вячеслав Володин . Архивное фото
МОСКВА, 24 фев - РИА Новости. Вопросы, связанные с жилищно-коммунальным хозяйством, находятся среди приоритетов Госдумы, заявил председатель нижней палаты Вячеслав Володин.
"Среди приоритетов - и вопросы, связанные с жилищно-коммунальным хозяйством. Рост тарифов нас не может не беспокоить. Мы вместе с правительством ищем решение, учитывая, что это компетенция региональных органов власти", - сказал Володин на встрече с премьер-министром РФ Михаилом Мишустиным.
Председатель правительства РФ Михаил Мишустин и председатель Государственной Думы РФ Вячеслав Володин во время встречи
Мишустин назвал отчет правительства в Госдуме важным рабочим форматом
Вчера, 10:31
Он подчеркнул, что Госдума считает неправильным "стоять и наблюдать, как эти процессы происходят". По словам председателя Госдумы, особенно в ряде регионов России рост тарифов чрезмерный.
"И поэтому вместе вышли с инициативой внести изменения в законодательство, наделить дополнительными полномочиями Федеральную антимонопольную службу. Это, на наш взгляд, позволит взять под контроль ситуацию. И не допустить в будущем перегибов", - добавил Володин.
Председатель правительства РФ Михаил Мишустин
Прямой разговор с депутатами необходим, заявил Мишустин
Вчера, 10:24
 
ЖКХРоссияВячеслав ВолодинМихаил МишустинГосдума РФ
 
 
