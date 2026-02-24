Рейтинг@Mail.ru
"Ростех" представил полностью российскую охотничью винтовку IGLA 93
16:40 24.02.2026
"Ростех" представил полностью российскую охотничью винтовку IGLA 93
"Ростех" представил полностью российскую охотничью винтовку IGLA 93 - РИА Новости, 24.02.2026
"Ростех" представил полностью российскую охотничью винтовку IGLA 93
"Ростех" выводит на рынок охотничью винтовку IGLA 93, которая станет доступной заменой иностранным аналогам, сообщили в госкорпорации. РИА Новости, 24.02.2026
россия
Новости
россия, ростех, экономика
Россия, Ростех, Экономика
"Ростех" представил полностью российскую охотничью винтовку IGLA 93

"Ростех" представил охотничью винтовку IGLA 93 на замену инстранным аналогам

МОСКВА, 24 фев - РИА Новости. "Ростех" выводит на рынок охотничью винтовку IGLA 93, которая станет доступной заменой иностранным аналогам, сообщили в госкорпорации.
"Ростех" выводит на рынок охотничью винтовку IGLA 93. Изделие, выполненное полностью из российских компонентов, станет доступной заменой иностранным аналогам", - говорится в сообщении.
Опытная партия уже прошла испытания, выпуск первой серии планируется на II квартал 2026 года. Мелкосерийное производство предполагается под патрон .308Win (7,62х51), который уже более полугода доступен охотникам у бренда IGLA и имеет три вида пуль.
"Впервые в России организован полный цикл производства подобного образца, выполненного на 100% из российских материалов российской компанией. Винтовка не только способна заменить иностранные аналоги, но и имеет ряд преимуществ: ствол и затвор изготовлены из нержавеющей стали, в то время как при изготовлении иностранных изделий используется обычная сталь, не обладающая коррозийной стойкостью. Нарезы в стволе получены строжкой, которая обеспечивает более высокую точность геометрии канала ствола и минимизирует дефекты. В базовой модели сразу есть дульная резьба. Ложа изготовлена из карбона и имеет регулируемую щеку. Также винтовка имеет регулируемый спусковой крючок", - сказали в "Ростехе".
Как отметили в госкорпорации, создание полного цикла производства отечественной охотничьей винтовки, которая по качеству и характеристикам не уступает зарубежным моделям и при этом предлагает дополнительные преимущества, снизит зависимость от иностранных комплектующих.
Автомат малогабаритный АМ-17 на стенде концерна Калашников - РИА Новости, 1920, 01.09.2025
"Калашников" изготовил первую опытную партию автомата АМ-17
1 сентября 2025, 12:48
 
РоссияРостехЭкономика
 
 
Заголовок открываемого материала