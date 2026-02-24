"Ростех" представил полностью российскую охотничью винтовку IGLA 93

МОСКВА, 24 фев - РИА Новости. "Ростех" выводит на рынок охотничью винтовку IGLA 93, которая станет доступной заменой иностранным аналогам, сообщили в госкорпорации.
«
"Ростех" выводит на рынок охотничью винтовку IGLA 93. Изделие, выполненное полностью из российских компонентов, станет доступной заменой иностранным аналогам", - говорится в сообщении.
Опытная партия уже прошла испытания, выпуск первой серии планируется на II квартал 2026 года. Мелкосерийное производство предполагается под патрон .308Win (7,62х51), который уже более полугода доступен охотникам у бренда IGLA и имеет три вида пуль.
«
"Впервые в России организован полный цикл производства подобного образца, выполненного на 100% из российских материалов российской компанией. Винтовка не только способна заменить иностранные аналоги, но и имеет ряд преимуществ: ствол и затвор изготовлены из нержавеющей стали, в то время как при изготовлении иностранных изделий используется обычная сталь, не обладающая коррозийной стойкостью. Нарезы в стволе получены строжкой, которая обеспечивает более высокую точность геометрии канала ствола и минимизирует дефекты. В базовой модели сразу есть дульная резьба. Ложа изготовлена из карбона и имеет регулируемую щеку. Также винтовка имеет регулируемый спусковой крючок", - сказали в "Ростехе".
Как отметили в госкорпорации, создание полного цикла производства отечественной охотничьей винтовки, которая по качеству и характеристикам не уступает зарубежным моделям и при этом предлагает дополнительные преимущества, снизит зависимость от иностранных комплектующих.
