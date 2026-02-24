Рейтинг@Mail.ru
Ханой высоко оценивает отношения с Москвой, заявил глава МИД Вьетнама
18:14 24.02.2026
Ханой высоко оценивает отношения с Москвой, заявил глава МИД Вьетнама
Ханой высоко оценивает отношения с Москвой, заявил глава МИД Вьетнама
Ханой высоко оценивает отношения с Москвой, заявил глава МИД Вьетнама

© РИА Новости / Григорий Сысоев | Перейти в медиабанкВладимир Путин и Ле Хоай Чунг во время встречи в Москве
Владимир Путин и Ле Хоай Чунг во время встречи в Москве
МОСКВА, 24 фев - РИА Новости. Вьетнам высоко оценивает двусторонние отношения между Москвой и Ханоем, политические отношения между странами находятся на высоком уровне доверия, заявил глава МИД Вьетнама Ле Хоай Чунг.
Ле Хоай Чунг прибыл во вторник в Москву в качестве спецпосланника генерального секретаря ЦК Компартии Вьетнама и встретился с президентом РФ Владимиром Путиным. Путин на встрече с главой МИД Вьетнама также отметил позитивное развитие отношений двух стран.
"Партия и государство очень высоко оценивают (двусторонние отношения - ред.) и для нас очень важно, чтобы эти отношения развивались. У нас очень хорошее политическое доверие между странами. Высшие руководители Вьетнама и лично генеральный секретарь (ЦК Коммунистической партии Вьетнама - ред.) Талом... хочет вывести наши отношения на более высокий уровень", - сказал глава МИД Вьетнама на встрече с президентом России.
Глава МИД отметил, что вьетнамский народ помнит и уважает драгоценную помощь, которую оказали Советский Союз и Россия в деле защиты и развития Вьетнама.
"(Коммунистическая - ред.) партия Вьетнама считает отношения с Россией первостепенными по важности, которые имеют стратегическую значимость и долгосрочную перспективу", - подчеркнул он.
