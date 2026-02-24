Ханой высоко оценивает отношения с Москвой, заявил глава МИД Вьетнама

"Партия и государство очень высоко оценивают (двусторонние отношения - ред.) и для нас очень важно, чтобы эти отношения развивались. У нас очень хорошее политическое доверие между странами. Высшие руководители Вьетнама и лично генеральный секретарь (ЦК Коммунистической партии Вьетнама - ред.) Талом... хочет вывести наши отношения на более высокий уровень", - сказал глава МИД Вьетнама на встрече с президентом России.