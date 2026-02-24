Политолог высказался об угрозах в адрес Венгрии из-за блокировок решений ЕС

МОСКВА, 24 фев - РИА Новости. Премьер-министр Венгрии Виктор Орбан столкнется с последствиями после блокировки страной кредита Украине от ЕС, но угрозы конкретно от председателя Евросовета Антониу Кошту безосновательны, считает политолог Александр Асафов.
«
"Последствия для премьер-министра Виктора Орбана из-за блокировки Венгрией кредита для Украины, безусловно, будут, но точно не от Евросовета и не от его председателя Антониу Кошты", - пишет интернет-издание "Лента.ру" со ссылкой на политолога Александра Асафова.
Так он прокомментировал сообщения, что Кошта пригрозил Орбану последствиями из-за блокировки Будапештом кредита Евросоюза Украине в 90 миллиардов евро.
Глава венгерского МИД Петер Сийярто пояснял, что это было ответом на шантаж киевского режима, который по политическим причинам не возобновляет транзит российской нефти по нефтепроводу "Дружба", стараясь вызвать в стране энергетический кризис и повлиять на выборы в апреле.
Политолог отметил, что таких "сигналов", как сейчас от Кошту, Венгрия получала за последние десять лет много и их количество уже перевалило за сотню. Они, по его словам, касаются миграционной политики, решений по поводу приобретения российской вакцины Sputnik V, сотрудничества с Россией по поводу углеводородов и многого другого.