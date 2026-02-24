Рейтинг@Mail.ru
Политолог высказался об угрозах в адрес Венгрии из-за блокировок решений ЕС - РИА Новости, 24.02.2026
13:57 24.02.2026
Политолог высказался об угрозах в адрес Венгрии из-за блокировок решений ЕС
Политолог высказался об угрозах в адрес Венгрии из-за блокировок решений ЕС - РИА Новости, 24.02.2026
Политолог высказался об угрозах в адрес Венгрии из-за блокировок решений ЕС
Премьер-министр Венгрии Виктор Орбан столкнется с последствиями после блокировки страной кредита Украине от ЕС, но угрозы конкретно от председателя Евросовета... РИА Новости, 24.02.2026
2026-02-24T13:57:00+03:00
2026-02-24T13:57:00+03:00
в мире
венгрия
украина
будапешт
антониу кошта
виктор орбан
александр асафов
евросовет
венгрия
украина
будапешт
в мире, венгрия, украина, будапешт, антониу кошта, виктор орбан, александр асафов, евросовет, евросоюз, мирный план сша по украине
В мире, Венгрия, Украина, Будапешт, Антониу Кошта, Виктор Орбан, Александр Асафов, Евросовет, Евросоюз, Мирный план США по Украине
Политолог высказался об угрозах в адрес Венгрии из-за блокировок решений ЕС

Политолог Асафов: Орбан столкнется с последствиями после блокировки кредита ЕС

© AP Photo / Denes ErdosПремьер-министр Венгрии Виктор Орбан
Премьер-министр Венгрии Виктор Орбан - РИА Новости, 1920, 24.02.2026
© AP Photo / Denes Erdos
Премьер-министр Венгрии Виктор Орбан. Архивное фото
МОСКВА, 24 фев - РИА Новости. Премьер-министр Венгрии Виктор Орбан столкнется с последствиями после блокировки страной кредита Украине от ЕС, но угрозы конкретно от председателя Евросовета Антониу Кошту безосновательны, считает политолог Александр Асафов.
«
"Последствия для премьер-министра Виктора Орбана из-за блокировки Венгрией кредита для Украины, безусловно, будут, но точно не от Евросовета и не от его председателя Антониу Кошты", - пишет интернет-издание "Лента.ру" со ссылкой на политолога Александра Асафова.
Инженер венгерской нефтегазовой компании MOL проверяет приемную зону нефтепровода Дружба - РИА Новости, 1920, 20.02.2026
Сийярто рассказал, как долго Венгрия будет блокировать кредит Украине
20 февраля, 21:03
Так он прокомментировал сообщения, что Кошта пригрозил Орбану последствиями из-за блокировки Будапештом кредита Евросоюза Украине в 90 миллиардов евро.
Глава венгерского МИД Петер Сийярто пояснял, что это было ответом на шантаж киевского режима, который по политическим причинам не возобновляет транзит российской нефти по нефтепроводу "Дружба", стараясь вызвать в стране энергетический кризис и повлиять на выборы в апреле.
Политолог отметил, что таких "сигналов", как сейчас от Кошту, Венгрия получала за последние десять лет много и их количество уже перевалило за сотню. Они, по его словам, касаются миграционной политики, решений по поводу приобретения российской вакцины Sputnik V, сотрудничества с Россией по поводу углеводородов и многого другого.
Алиса Вайдель - РИА Новости, 1920, 24.02.2026
Вайдель осудила остановку Украиной транзита нефти в Венгрию
Вчера, 11:28
 
В миреВенгрияУкраинаБудапештАнтониу КоштаВиктор ОрбанАлександр АсафовЕвросоветЕвросоюзМирный план США по Украине
 
 
