Политолог высказался об угрозах в адрес Венгрии из-за блокировок решений ЕС

МОСКВА, 24 фев - РИА Новости. Премьер-министр Венгрии Виктор Орбан столкнется с последствиями после блокировки страной кредита Украине от ЕС, но угрозы конкретно от председателя Евросовета Антониу Кошту безосновательны, считает политолог Александр Асафов.