Блокирование Венгрией кредита Киеву повергло Европу в уныние, пишут СМИ

МОСКВА, 24 фев - РИА Новости. Препятствование Венгрии выделению Украине кредита ЕС на 90 миллиардов евро повергло европейских чиновников в уныние, поскольку из-за этого у них есть возможность предоставить Киеву лишь солидарность, пишет издание Politico.