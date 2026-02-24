Блокирование Венгрией кредита Киеву повергло Европу в уныние, пишут СМИ

МОСКВА, 24 фев - РИА Новости. Препятствование Венгрии выделению Украине кредита ЕС на 90 миллиардов евро повергло европейских чиновников в уныние, поскольку из-за этого у них есть возможность предоставить Киеву лишь солидарность, пишет издание Politico.
В пятницу венгерский министр иностранных дел Петер Сийярто заявил, что Венгрия блокирует выделение Украине кредита ЕС на 90 миллиардов евро, пока Киев препятствует транзиту российской нефти по "Дружбе". В среду он также заявлял, что венгерская сторона в ответ на шантаж Киева в связи с транзитом нефти остановила поставки дизеля Украине. Позже премьер-министр Венгрии Виктор Орбан заявил, что Будапешт вслед за Братиславой рассматривает также прекращение поставок электричества на Украину.
"Препятствование Орбана, вызванное спором о транзите российской нефти через Украину в Венгрию и Словакию, повергло чиновников в уныние из-за того, что они приехали в Киев, не имея возможности дать ничего, кроме солидарности", - говорится в сообщении.