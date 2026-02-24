Рейтинг@Mail.ru
В Венесуэле подтвердили курс на союзы с Россией, Китаем и партнерами - РИА Новости, 24.02.2026
Регистрация пройдена успешно!
Пожалуйста, перейдите по ссылке из письма, отправленного на
 
19:34 24.02.2026
https://ria.ru/20260224/venesuela-2076496408.html
В Венесуэле подтвердили курс на союзы с Россией, Китаем и партнерами
В Венесуэле подтвердили курс на союзы с Россией, Китаем и партнерами - РИА Новости, 24.02.2026
В Венесуэле подтвердили курс на союзы с Россией, Китаем и партнерами
Венесуэла отрицает любые попытки ограничить торговые отношения республики и считает важным экономические союзы, в том числе с РФ и КНР, заявил заместитель... РИА Новости, 24.02.2026
2026-02-24T19:34:00+03:00
2026-02-24T19:34:00+03:00
в мире
россия
венесуэла
китай
https://cdnn21.img.ria.ru/images/92703/75/927037512_0:156:3000:1844_1920x0_80_0_0_2ff93e5ee54ed19f89d417db4d2e05b4.jpg
https://ria.ru/20260224/rossiya-2076482430.html
россия
венесуэла
китай
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
2026
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
Новости
ru-RU
https://ria.ru/docs/about/copyright.html
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
1920
1080
true
1920
1440
true
https://cdnn21.img.ria.ru/images/92703/75/927037512_167:0:2834:2000_1920x0_80_0_0_005e1df7bb36dd503a3501d07bfb36a9.jpg
1920
1920
true
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
в мире, россия, венесуэла, китай
В мире, Россия, Венесуэла, Китай
В Венесуэле подтвердили курс на союзы с Россией, Китаем и партнерами

Кастильо: Венесуэла считает важными экономические союзы с Россией и Китаем

© РИА Новости / Валерий Мельников | Перейти в медиабанкФлаг Венесуэлы
Флаг Венесуэлы - РИА Новости, 1920, 24.02.2026
© РИА Новости / Валерий Мельников
Перейти в медиабанк
Флаг Венесуэлы. Архивное фото
Читать ria.ru в
ДзенMaxTelegram
МОСКВА 24 фев - РИА Новости. Венесуэла отрицает любые попытки ограничить торговые отношения республики и считает важным экономические союзы, в том числе с РФ и КНР, заявил заместитель министра народной власти по экономике и финансам Боливарианской Республики Венесуэла Уильям Альфредо Кастильо.
"Венесуэла отрицает любые попытки ограничить взаимовыгодную торговлю между странами и считает, что союзы и альянсы очень важны, такие как: союз с Российской Федерацией, Китайской Народной Республикой и другими суверенными странами", - заявил он на площадке Клуба "Валдай".
Кастильо подчеркнул, что торговля с РФ отвечает национальным интересам республики и добавил, что Венесуэла продолжит сотрудничать и поддерживать отношения равенства и взаимоуважения с различными государствами.
В феврале посол РФ в боливарианской республике Сергей Мелик-Багдасаров заявил в интервью РИА Новости, что энергетическое сотрудничество России и Венесуэлы продолжается, несмотря на санкционное давление США. По его словам, Москва и Каракас находятся в тесном контакте "для выработки оптимальных подходов с учетом текущей ситуации".
Флаги России и Венесуэлы - РИА Новости, 1920, 24.02.2026
Россия и Венесуэла подтвердили готовность к укреплению партнерства
Вчера, 18:11
 
В миреРоссияВенесуэлаКитай
 
 
Политика
Общество
Экономика
В мире
Происшествия
Спорт
Наука
Культура
Недвижимость
Религия
Туризм
Радио
Подкасты
Полезное
Теги
Спецпроекты
Реклама
Продукты и сервисы
Пресс-центр
Ria.ru в AppStore
Ria.ru в RuStore
Ria.ru APK
RSS
Архив
Версия 2023.1 Beta
© 2026 МИА «Россия сегодня»
Вакансии
Сетевое издание РИА Новости зарегистрировано в Федеральной службе по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 08 апреля 2014 года.
Свидетельство о регистрации Эл № ФС77-57640
Учредитель: Федеральное государственное унитарное предприятие Международное информационное агентство «Россия сегодня» (МИА «Россия сегодня»).
Правила использования материалов
Политика конфиденциальности
Правила применения рекомендательных технологий
Главный редактор: Гаврилова А.В.
Адрес электронной почты Редакции:
По вопросам размещения пресс-релизов и рекламы воспользуйтесь формой обратной связи
Телефон Редакции: 7 (495) 645-6601
Чтобы связаться с редакцией или сообщить обо всех замеченных ошибках, воспользуйтесь формой обратной связи.
Лента новостей
0
Сначала новыеСначала старые
loader
Онлайн
Заголовок открываемого материала
Чтобы участвовать в дискуссии,
авторизуйтесь или зарегистрируйтесь
loader
Обсуждения
Заголовок открываемого материала