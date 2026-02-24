В Венесуэле подтвердили курс на союзы с Россией, Китаем и партнерами

МОСКВА 24 фев - РИА Новости. Венесуэла отрицает любые попытки ограничить торговые отношения республики и считает важным экономические союзы, в том числе с РФ и КНР, заявил заместитель министра народной власти по экономике и финансам Боливарианской Республики Венесуэла Уильям Альфредо Кастильо.

"Венесуэла отрицает любые попытки ограничить взаимовыгодную торговлю между странами и считает, что союзы и альянсы очень важны, такие как: союз с Российской Федерацией, Китайской Народной Республикой и другими суверенными странами", - заявил он на площадке Клуба "Валдай".