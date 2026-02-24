Рейтинг@Mail.ru
В Венесуэле более двух тысяч человек получили свободу по амнистии - РИА Новости, 24.02.2026
Регистрация пройдена успешно!
Пожалуйста, перейдите по ссылке из письма, отправленного на
 
03:51 24.02.2026
https://ria.ru/20260224/venesuela-2076300705.html
В Венесуэле более двух тысяч человек получили свободу по амнистии
В Венесуэле более двух тысяч человек получили свободу по амнистии - РИА Новости, 24.02.2026
В Венесуэле более двух тысяч человек получили свободу по амнистии
Свыше 2 тысяч человек в Венесуэле получили полную свободу, еще 177 были освобождены из-под стражи после вступления в силу закона об амнистии для... РИА Новости, 24.02.2026
2026-02-24T03:51:00+03:00
2026-02-24T03:51:00+03:00
в мире
венесуэла
каракас
хорхе арреаса
https://cdnn21.img.ria.ru/images/07ea/01/03/2066181504_0:0:3072:1728_1920x0_80_0_0_ba9bd132768a7cdc675b8b5e6db6fd45.jpg
https://ria.ru/20260217/venesuela-2075059785.html
https://ria.ru/20260223/rossiya-2076274151.html
венесуэла
каракас
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
2026
Дарья Буймова
Дарья Буймова
Новости
ru-RU
https://ria.ru/docs/about/copyright.html
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
1920
1080
true
1920
1440
true
https://cdnn21.img.ria.ru/images/07ea/01/03/2066181504_0:0:2732:2048_1920x0_80_0_0_ce10391eca3c557e90abc67f7399fa52.jpg
1920
1920
true
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
в мире, венесуэла, каракас, хорхе арреаса
В мире, Венесуэла, Каракас, Хорхе Арреаса
В Венесуэле более двух тысяч человек получили свободу по амнистии

В Венесуэле более двух тысяч человек получили свободу по закону об амнистии

© AP Photo / Matias DelacroixВид на центр Каракаса
Вид на центр Каракаса - РИА Новости, 1920, 24.02.2026
© AP Photo / Matias Delacroix
Вид на центр Каракаса. Архивное фото
Читать ria.ru в
ДзенMaxTelegram
МЕХИКО, 24 фев - РИА Новости. Свыше 2 тысяч человек в Венесуэле получили полную свободу, еще 177 были освобождены из-под стражи после вступления в силу закона об амнистии для демократического сосуществования, заявил глава специальной комиссии по контролю за применением закона Хорхе Арреаса.
"Сегодня можем сказать, что благодаря закону освобождены из мест заключения 177 человек. Полностью освобождено 2021 лицо, находившееся под режимом обязательной явки", - сказал Арреаса на встрече в Каракасе, трансляцию мероприятия вел телеканал VTV.
Мужчина с флагом Венесуэлы в Каракасе - РИА Новости, 1920, 17.02.2026
В США рассказали, как будут воздействовать на Венесуэлу
17 февраля, 20:47
По словам депутата, к настоящему моменту получено более 3 тысяч заявлений об амнистии. Он подчеркнул, что целью закона является "демократическое сосуществование и мир", и призвал к отказу от политической конфронтации.
Национальная ассамблея Венесуэлы 19 февраля окончательно одобрила закон об амнистии. Документ распространяется на лиц, привлеченных к ответственности или осужденных за политические преступления и связанные с ними деяния в период с 1 января 1999 года по 30 января 2026 года.
В тексте закона закреплено, что амнистия не распространяется на тяжкие преступления, в том числе грубые нарушения прав человека, преступления против человечности и военные преступления, умышленное убийство, наркоторговлю с минимальным сроком наказания свыше девяти лет, а также преступления против государственного имущества.
Здание Министерства иностранных дел РФ в Москве - РИА Новости, 1920, 23.02.2026
МИД: Россия поддерживает легитимные власти Венесуэлы в защите суверенитета
Вчера, 21:41
 
В миреВенесуэлаКаракасХорхе Арреаса
 
 
Политика
Общество
Экономика
В мире
Происшествия
Спорт
Наука
Культура
Недвижимость
Религия
Туризм
Радио
Подкасты
Полезное
Теги
Спецпроекты
Реклама
Продукты и сервисы
Пресс-центр
Ria.ru в AppStore
Ria.ru в RuStore
Ria.ru APK
RSS
Архив
Версия 2023.1 Beta
© 2026 МИА «Россия сегодня»
Вакансии
Сетевое издание РИА Новости зарегистрировано в Федеральной службе по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 08 апреля 2014 года.
Свидетельство о регистрации Эл № ФС77-57640
Учредитель: Федеральное государственное унитарное предприятие Международное информационное агентство «Россия сегодня» (МИА «Россия сегодня»).
Правила использования материалов
Политика конфиденциальности
Правила применения рекомендательных технологий
Главный редактор: Гаврилова А.В.
Адрес электронной почты Редакции:
По вопросам размещения пресс-релизов и рекламы воспользуйтесь формой обратной связи
Телефон Редакции: 7 (495) 645-6601
Чтобы связаться с редакцией или сообщить обо всех замеченных ошибках, воспользуйтесь формой обратной связи.
Лента новостей
0
Сначала новыеСначала старые
loader
Онлайн
Заголовок открываемого материала
Чтобы участвовать в дискуссии,
авторизуйтесь или зарегистрируйтесь
loader
Обсуждения
Заголовок открываемого материала