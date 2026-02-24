https://ria.ru/20260224/venesuela-2076300705.html
В Венесуэле более двух тысяч человек получили свободу по амнистии
В Венесуэле более двух тысяч человек получили свободу по амнистии
В Венесуэле более двух тысяч человек получили свободу по амнистии
Свыше 2 тысяч человек в Венесуэле получили полную свободу, еще 177 были освобождены из-под стражи после вступления в силу закона об амнистии
в мире
венесуэла
каракас
хорхе арреаса
венесуэла
каракас
Новости
В Венесуэле более двух тысяч человек получили свободу по амнистии
В Венесуэле более двух тысяч человек получили свободу по закону об амнистии
МЕХИКО, 24 фев - РИА Новости. Свыше 2 тысяч человек в Венесуэле получили полную свободу, еще 177 были освобождены из-под стражи после вступления в силу закона об амнистии для демократического сосуществования, заявил глава специальной комиссии по контролю за применением закона Хорхе Арреаса.
"Сегодня можем сказать, что благодаря закону освобождены из мест заключения 177 человек. Полностью освобождено 2021 лицо, находившееся под режимом обязательной явки", - сказал Арреаса
на встрече в Каракасе
, трансляцию мероприятия вел телеканал VTV
.
По словам депутата, к настоящему моменту получено более 3 тысяч заявлений об амнистии. Он подчеркнул, что целью закона является "демократическое сосуществование и мир", и призвал к отказу от политической конфронтации.
Национальная ассамблея Венесуэлы
19 февраля окончательно одобрила закон об амнистии. Документ распространяется на лиц, привлеченных к ответственности или осужденных за политические преступления и связанные с ними деяния в период с 1 января 1999 года по 30 января 2026 года.
В тексте закона закреплено, что амнистия не распространяется на тяжкие преступления, в том числе грубые нарушения прав человека, преступления против человечности и военные преступления, умышленное убийство, наркоторговлю с минимальным сроком наказания свыше девяти лет, а также преступления против государственного имущества.