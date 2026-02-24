Рейтинг@Mail.ru
Лондон ввел санкции против ОКБМ имени И.И. Африкантова - РИА Новости, 24.02.2026
11:57 24.02.2026
Лондон ввел санкции против ОКБМ имени И.И. Африкантова
Лондон ввел санкции против ОКБМ имени И.И. Африкантова
Великобритания внесла акционерное общество "Опытное Конструкторское Бюро Машиностроения имени И.И. Африкантова" в санкционный список, говорится в документе,... РИА Новости, 24.02.2026
2026-02-24T11:57:00+03:00
2026-02-24T11:57:00+03:00
в мире, великобритания, лондон
В мире, Великобритания, Лондон
Лондон ввел санкции против ОКБМ имени И.И. Африкантова

Великобритания внесла в санкционный список ОКБМ имени И.И. Африкантова

© AP Photo / Frank AugsteinФлаги Великобритании на фоне Биг Бена в Лондоне
Флаги Великобритании на фоне Биг Бена в Лондоне - РИА Новости, 1920, 24.02.2026
© AP Photo / Frank Augstein
Флаги Великобритании на фоне Биг Бена в Лондоне. Архивное фото
ЛОНДОН, 24 фев - РИА Новости. Великобритания внесла акционерное общество "Опытное Конструкторское Бюро Машиностроения имени И.И. Африкантова" в санкционный список, говорится в документе, опубликованном во вторник на сайте правительства страны.
"Организация: АО Африкантов", - говорится в документе.
Флаги Великобритании на фоне Биг-Бена в Лондоне - РИА Новости, 1920, 24.02.2026
Великобритания внесла "дочку" "Новатэка" в санкционный список
В миреВеликобританияЛондон
 
 
