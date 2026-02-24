ВЭБ разработал проект стандарта государственно-частного взаимодействия

МОСКВА, 24 фев - РИА Новости. Корпорация ВЭБ.РФ разработала первую версию проекта национального стандарта "Государственно-частное взаимодействие. Общие положения", она размещена для всеобщего обсуждения, сообщает пресс-служба госкорпорации.

Первая версия проекта национального стандарта содержит базовые подходы и принципы взаимодействия государства и частного капитала, нацеленные на эффективность реализации инфраструктурных проектов, повышение качества жизни и устойчивое развитие.

"Стандарт задает общие рамки долгосрочного взаимодействия государства и бизнеса в инфраструктурных проектах. В основе – ориентир на национальные цели, экономические и социальные эффекты, с использованием аналитики качества жизни ВЭБа. Документ закрепляет обоснованное распределение рисков и баланс интересов публичной и частной стороны, а также открытый и прозрачный порядок отбора и сопровождения проектов", – отметил главный управляющий директор ВЭБ.РФ, генеральный директор Национального центра РАЗВИВАЙ.РФ Андрей Самохин, сообщает пресс-служба госкорпорации.

Стандарт разрабатывается по поручению президента России Владимира Путина, которое было дано по итогам ВЭФ-2025. Утверждение документа планируется в качестве первого шага на пути создания системы нацстандартов, посвященных различным формам взаимодействия публичной и частной сторон ГЧП, подчеркнули в госкорпорации. Он носит рекомендательный характер и не предполагает введения новых обязательных требований.

"Документ знаменует качественно новый этап в развитии институциональной среды инфраструктурных инвестиций в России – переход от регулирования отдельных инструментов к формированию целостной нормативно-методической системы. Концептуальная новизна инициативы состоит в том, что стандарт рассматривается не как изолированный документ, а как первый элемент системы национальных стандартов, охватывающей различные формы взаимодействия публичного и частного секторов. Такой подход позволит последовательно выстраивать единую методологическую рамку, не нарушая сложившихся практик и обеспечивая постепенную гармонизацию подходов", – сказала руководитель центра развития законодательства и правовых инициатив ВЭБ.РФ Татьяна Медведева.