Уровень кишечной палочки в реке Потомак в Вашингтоне растет из-за осадков

Со своей стороны экологи из организации "Хранители Потомака" сообщили, что уровень кишечной палочки снижался с 9 февраля, когда была зафиксирована последняя утечка сточных вод, но с 17 февраля снова рос из-за снегопада. По этим данным норму уровень кишечной палочки на некоторых участках реки превышал в 200 раз.