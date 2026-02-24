https://ria.ru/20260224/vashington-2076286287.html
Уровень кишечной палочки в реке Потомак в Вашингтоне растет из-за осадков
Уровень кишечной палочки в реке Потомак в Вашингтоне растет из-за осадков - РИА Новости, 24.02.2026
Уровень кишечной палочки в реке Потомак в Вашингтоне растет из-за осадков
Уровень кишечной палочки в реке Потомак в американском столичном регионе остается высоким после прорыва канализации и растет из-за осадков, предупредили власти... РИА Новости, 24.02.2026
Уровень кишечной палочки в реке Потомак в Вашингтоне растет из-за осадков
Ситуация с загрязнением реки Потомак, куда прорвало канализацию, ухудшается
ВАШИНГТОН, 24 фев - РИА Новости. Уровень кишечной палочки в реке Потомак в американском столичном регионе остается высоким после прорыва канализации и растет из-за осадков, предупредили власти Вашингтона.
"Уровень кишечной палочки меняется, рост в городских районах после дождя и таяния снега типичен", - предупредило городское управление энергетики и охраны природы.
Со своей стороны экологи из организации "Хранители Потомака" сообщили, что уровень кишечной палочки снижался с 9 февраля, когда была зафиксирована последняя утечка сточных вод, но с 17 февраля снова рос из-за снегопада. По этим данным норму уровень кишечной палочки на некоторых участках реки превышал в 200 раз.
Потомак проходит через центр столичного региона США
, разделяя штаты Мэриленд
, Вирджинию и город Вашингтон
.