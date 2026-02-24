Эксперт рассказала, можно ли уволить работника за порчу имущества

ВЛАДИВОСТОК, 24 фев - РИА Новости. Сотрудника нельзя уволить за порчу имущества компании, но он несет материальную ответственность за ущерб, причинённый организации или ее клиентам, сообщила РИА Новости руководитель одной из кадровых компаний Приморского края Ирина Котлярова.

"Порча имущества работодателя не является основанием для увольнения работника. Общие основания для прекращения трудового договора указаны в статье 77 ТК РФ "Общие основания прекращения трудового договора". Увольнение по другим основаниям незаконно", - сказала Котлярова.

По ее словам, с сотрудником, который обслуживает или использует деньги либо товар организации, заключают договор о материальной ответственности.