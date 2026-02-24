https://ria.ru/20260224/uvolnenie-2076338587.html
Эксперт рассказала, можно ли уволить работника за порчу имущества
ВЛАДИВОСТОК, 24 фев - РИА Новости. Сотрудника нельзя уволить за порчу имущества компании, но он несет материальную ответственность за ущерб, причинённый организации или ее клиентам, сообщила РИА Новости руководитель одной из кадровых компаний Приморского края Ирина Котлярова.
Telegram-канал SHOT
написал, что курьер сети "Додо Пицца
" Михаил был уволен по статье "Порча имущества". "Додо пицца
" в своем Telegram-канале уточнила, что курьер использовал гостевой плед, а уволить его планировалось еще раньше.
"Порча имущества работодателя не является основанием для увольнения работника. Общие основания для прекращения трудового договора указаны в статье 77 ТК РФ
"Общие основания прекращения трудового договора". Увольнение по другим основаниям незаконно", - сказала Котлярова.
По ее словам, с сотрудником, который обслуживает или использует деньги либо товар организации, заключают договор о материальной ответственности.
"Если сотрудник причинил ущерб организации или ее клиентам, он несет материальную ответственность, и факт причинения ущерба следует зафиксировать в отдельном акте. По распоряжению работодателя за причиненный ущерб сотрудник несет материальную ответственность в пределах своего среднего месячного заработка", - отметила Котлярова.