Рейтинг@Mail.ru
Эксперт рассказала, можно ли уволить работника за порчу имущества - РИА Новости, 24.02.2026
Регистрация пройдена успешно!
Пожалуйста, перейдите по ссылке из письма, отправленного на
 
10:29 24.02.2026
https://ria.ru/20260224/uvolnenie-2076338587.html
Эксперт рассказала, можно ли уволить работника за порчу имущества
Эксперт рассказала, можно ли уволить работника за порчу имущества - РИА Новости, 24.02.2026
Эксперт рассказала, можно ли уволить работника за порчу имущества
Сотрудника нельзя уволить за порчу имущества компании, но он несет материальную ответственность за ущерб, причинённый организации или ее клиентам, сообщила РИА... РИА Новости, 24.02.2026
2026-02-24T10:29:00+03:00
2026-02-24T10:29:00+03:00
происшествия
приморский край
россия
додо пицца
https://cdnn21.img.ria.ru/images/75961/56/759615689_0:193:3700:2274_1920x0_80_0_0_a50be3f74cdae8143b2e6f79fccebe59.jpg
https://ria.ru/20260118/kurer-2068562372.html
приморский край
россия
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
2026
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
Новости
ru-RU
https://ria.ru/docs/about/copyright.html
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
1920
1080
true
1920
1440
true
https://cdnn21.img.ria.ru/images/75961/56/759615689_206:0:3495:2467_1920x0_80_0_0_fda9aa38584396d6303da45c219d94f3.jpg
1920
1920
true
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
происшествия, приморский край, россия, додо пицца
Происшествия, Приморский край, Россия, Додо Пицца
Эксперт рассказала, можно ли уволить работника за порчу имущества

Котлярова: сотрудника нельзя уволить за порчу имущества компании

© Fotolia / Sergej KhackimullinРабота за компьютером
Работа за компьютером - РИА Новости, 1920, 24.02.2026
© Fotolia / Sergej Khackimullin
Работа за компьютером. Архивное фото
Читать ria.ru в
ДзенMaxTelegram
ВЛАДИВОСТОК, 24 фев - РИА Новости. Сотрудника нельзя уволить за порчу имущества компании, но он несет материальную ответственность за ущерб, причинённый организации или ее клиентам, сообщила РИА Новости руководитель одной из кадровых компаний Приморского края Ирина Котлярова.
Telegram-канал SHOT написал, что курьер сети "Додо Пицца" Михаил был уволен по статье "Порча имущества". "Додо пицца" в своем Telegram-канале уточнила, что курьер использовал гостевой плед, а уволить его планировалось еще раньше.
"Порча имущества работодателя не является основанием для увольнения работника. Общие основания для прекращения трудового договора указаны в статье 77 ТК РФ "Общие основания прекращения трудового договора". Увольнение по другим основаниям незаконно", - сказала Котлярова.
По ее словам, с сотрудником, который обслуживает или использует деньги либо товар организации, заключают договор о материальной ответственности.
"Если сотрудник причинил ущерб организации или ее клиентам, он несет материальную ответственность, и факт причинения ущерба следует зафиксировать в отдельном акте. По распоряжению работодателя за причиненный ущерб сотрудник несет материальную ответственность в пределах своего среднего месячного заработка", - отметила Котлярова.
Курьер во дворе дома в Москве - РИА Новости, 1920, 18.01.2026
Названа средняя зарплата курьеров в России
18 января, 01:36
 
ПроисшествияПриморский крайРоссияДодо Пицца
 
 
Политика
Общество
Экономика
В мире
Происшествия
Спорт
Наука
Культура
Недвижимость
Религия
Туризм
Радио
Подкасты
Полезное
Теги
Спецпроекты
Реклама
Продукты и сервисы
Пресс-центр
Ria.ru в AppStore
Ria.ru в RuStore
Ria.ru APK
RSS
Архив
Версия 2023.1 Beta
© 2026 МИА «Россия сегодня»
Вакансии
Сетевое издание РИА Новости зарегистрировано в Федеральной службе по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 08 апреля 2014 года.
Свидетельство о регистрации Эл № ФС77-57640
Учредитель: Федеральное государственное унитарное предприятие Международное информационное агентство «Россия сегодня» (МИА «Россия сегодня»).
Правила использования материалов
Политика конфиденциальности
Правила применения рекомендательных технологий
Главный редактор: Гаврилова А.В.
Адрес электронной почты Редакции:
По вопросам размещения пресс-релизов и рекламы воспользуйтесь формой обратной связи
Телефон Редакции: 7 (495) 645-6601
Чтобы связаться с редакцией или сообщить обо всех замеченных ошибках, воспользуйтесь формой обратной связи.
Лента новостей
0
Сначала новыеСначала старые
loader
Онлайн
Заголовок открываемого материала
Чтобы участвовать в дискуссии,
авторизуйтесь или зарегистрируйтесь
loader
Обсуждения
Заголовок открываемого материала