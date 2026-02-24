Рейтинг@Mail.ru
22:29 24.02.2026
США развернули в Израиле эскадрилью истребителей F-22, сообщили СМИ
в мире
сша
израиль
иран
f-22
в мире, сша, израиль, иран, f-22
В мире, США, Израиль, Иран, F-22
США развернули в Израиле эскадрилью истребителей F-22, сообщили СМИ

© Фото : North American Aerospace Defense CommandИстребитель F-22 командования воздушно-космической обороны США
© Фото : North American Aerospace Defense Command
Истребитель F-22 командования воздушно-космической обороны США. Архивное фото
ТЕЛЬ-АВИВ, 24 фев - РИА Новости. США в рамках наращивания военной мощи на Ближнем Востоке развернули в Израиле эскадрилью многоцелевых истребителей F-22, сообщила во вторник гостелерадиокомпания Kan.
Во вторник израильский портал Ynet написал, что в рамках подготовки к возможной военной эскалации с Ираном в израильском аэропорту "Бен-Гурион" приземлились два американских самолета-заправщика Boeing KC-135 Stratotanker. Еще два таких военных самолета прибыли в Израиль в понедельник.
Флаг Израиля - РИА Новости, 1920, 24.02.2026
Израиль пригрозил Ливану ударами, сообщили СМИ
Вчера, 14:42
"Сегодня днем (вторник - ред.) ​​12 американских истребителей F-22 приземлились на одной из авиабаз на юге страны в рамках регионального развертывания США на Ближнем Востоке", - говорится в сообщении гостелерадиокомпании.
Гостелерадиокомпания отметила, что эти новейшие самолеты предназначены, в том числе, для проникновения на территорию противника и нейтрализации систем противовоздушной обороны и радаров.
Президент США Дональд Трамп, 20 февраля отвечая на вопрос, планирует ли он наносить ограниченные удары по Ирану, объявил, что рассматривает такую возможность, при этом официальный представитель иранского МИД Исмаил Багаи в понедельник отметил, что исламская республика будет воспринимать даже "ограниченный удар" со стороны Штатов как акт агрессии. Газета Washington Post со ссылкой на данные отслеживания полетов и спутниковые снимки во вторник подсчитала, что уже более 150 самолетов военного назначения и примерно треть всех действующих американских кораблей сосредоточены вблизи ИРИ.
Американский авианосец USS Abraham Lincoln возглавляет ударную группу в Аравийском море - РИА Новости, 1920, 24.02.2026
Израильская разведка оценила потенциал США для ударов по Ирану
Вчера, 09:00
 
