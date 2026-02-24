США развернули в Израиле эскадрилью истребителей F-22, сообщили СМИ

ТЕЛЬ-АВИВ, 24 фев - РИА Новости. США в рамках наращивания военной мощи на Ближнем Востоке развернули в Израиле эскадрилью многоцелевых истребителей F-22, сообщила во вторник гостелерадиокомпания Kan.
"Сегодня днем (вторник - ред.) 12 американских истребителей F-22 приземлились на одной из авиабаз на юге страны в рамках регионального развертывания США на Ближнем Востоке", - говорится в сообщении гостелерадиокомпании.
Гостелерадиокомпания отметила, что эти новейшие самолеты предназначены, в том числе, для проникновения на территорию противника и нейтрализации систем противовоздушной обороны и радаров.
Президент США Дональд Трамп, 20 февраля отвечая на вопрос, планирует ли он наносить ограниченные удары по Ирану, объявил, что рассматривает такую возможность, при этом официальный представитель иранского МИД Исмаил Багаи в понедельник отметил, что исламская республика будет воспринимать даже "ограниченный удар" со стороны Штатов как акт агрессии. Газета Washington Post со ссылкой на данные отслеживания полетов и спутниковые снимки во вторник подсчитала, что уже более 150 самолетов военного назначения и примерно треть всех действующих американских кораблей сосредоточены вблизи ИРИ.