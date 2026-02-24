В Госдепе заявили, что США стремятся к стабильным отношениям с Китаем

ВАШИНГТОН, 24 фев — РИА Новости. Администрация США намерена выстраивать стабильные и конструктивные отношения с Китаем, однако не испытывает доверия к Пекину, заявил во вторник заместитель госсекретаря Соединенных Штатов Джейкоб Хелберг.
"Политика администрации в отношении Китая заключается в том, что мы хотим стабильные, конструктивные отношения с Китаем. Также верно и то, что мы не доверяем Китаю, и наличие стабильных отношений с ним не противоречит отсутствию доверия", — сказал он, выступая на слушаниях в комитете по международным делам палаты представителей США.
По его словам, Вашингтон рассматривает КНР как "серьезного экономического конкурента и противника" и намерен "опережать" Китай, одновременно укрепляя собственные цепочки поставок и технологическую базу.
Замгоссекретаря отметил, что США сохраняют сильные позиции в мировой экономике, однако не намерены "принимать что-либо как должное" в вопросе стратегической конкуренции с Пекином.
Трамп предлагает Китаю переговоры по стратегической стабильности
17 февраля, 18:12