В Госдепе заявили, что США стремятся к стабильным отношениям с Китаем

ВАШИНГТОН, 24 фев — РИА Новости. Администрация США намерена выстраивать стабильные и конструктивные отношения с Китаем, однако не испытывает доверия к Пекину, заявил во вторник заместитель госсекретаря Соединенных Штатов Джейкоб Хелберг.