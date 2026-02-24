Рейтинг@Mail.ru
В Госдепе заявили, что США стремятся к стабильным отношениям с Китаем - РИА Новости, 24.02.2026
20:46 24.02.2026
https://ria.ru/20260224/usa-2076504738.html
В Госдепе заявили, что США стремятся к стабильным отношениям с Китаем
В Госдепе заявили, что США стремятся к стабильным отношениям с Китаем - РИА Новости, 24.02.2026
В Госдепе заявили, что США стремятся к стабильным отношениям с Китаем
Администрация США намерена выстраивать стабильные и конструктивные отношения с Китаем, однако не испытывает доверия к Пекину, заявил во вторник заместитель... РИА Новости, 24.02.2026
2026-02-24T20:46:00+03:00
2026-02-24T20:46:00+03:00
в мире
китай
сша
пекин
государственный департамент сша
китай
сша
пекин
в мире, китай, сша, пекин, государственный департамент сша
В мире, Китай, США, Пекин, Государственный департамент США
В Госдепе заявили, что США стремятся к стабильным отношениям с Китаем

Хелберг: США стремятся к стабильным отношениям с Китаем, но не доверяют Пекину

© AP Photo / Ng Han Guan, PoolФлаги США и Китая
Флаги США и Китая - РИА Новости, 1920, 24.02.2026
© AP Photo / Ng Han Guan, Pool
Флаги США и Китая. Архивное фото
ВАШИНГТОН, 24 фев — РИА Новости. Администрация США намерена выстраивать стабильные и конструктивные отношения с Китаем, однако не испытывает доверия к Пекину, заявил во вторник заместитель госсекретаря Соединенных Штатов Джейкоб Хелберг.
"Политика администрации в отношении Китая заключается в том, что мы хотим стабильные, конструктивные отношения с Китаем. Также верно и то, что мы не доверяем Китаю, и наличие стабильных отношений с ним не противоречит отсутствию доверия", — сказал он, выступая на слушаниях в комитете по международным делам палаты представителей США.
По его словам, Вашингтон рассматривает КНР как "серьезного экономического конкурента и противника" и намерен "опережать" Китай, одновременно укрепляя собственные цепочки поставок и технологическую базу.
Замгоссекретаря отметил, что США сохраняют сильные позиции в мировой экономике, однако не намерены "принимать что-либо как должное" в вопросе стратегической конкуренции с Пекином.
Президент США Дональд Трамп - РИА Новости, 1920, 17.02.2026
Трамп предлагает Китаю переговоры по стратегической стабильности
17 февраля, 18:12
 
В миреКитайСШАПекинГосударственный департамент США
 
 
