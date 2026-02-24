"Укрэнерго" не получало документов от Словакии о прекращении поставок

МОСКВА, 23 фев – РИА Новости. Украинская национальная энергетическая компания "Укрэнерго" утверждает, что не получала официальных документов от Словакии о прекращении аварийных поставок электроэнергии Украине, но получила письмо о пересмотре условий оплаты.

Ранее в понедельник премьер-министр Словакии Роберт Фицо заявил, что Словакия с понедельника прекращает помощь Украине в виде поставок электроэнергии, поскольку поставки нефти по нефтепроводу "Дружба" не были восстановлены.

« "Официальных документов об одностороннем прекращении действия договора о взаимном предоставлении аварийной помощи словацким системным оператором - компанией SEPS - в "Укрэнерго" пока не поступало", - говорится в сообщении, опубликованном в Telegram-канале "Укрэнерго".

При этом в компании отметили, что получили в понедельник письмо от оператора системы передачи Словакии о пересмотре условий оплаты по действующему договору о поставках аварийной помощи.

« "Анализ предложения словацкой стороны будет выполнен в кратчайшие сроки. О каких-либо ограничениях коммерческого импорта электроэнергии из Словакии пока речь не идет. Распределенная мощность межгосударственных пересечений используется, согласно результатам проведенных аукционов", - отметили в Укрэнерго".

В компании утверждают, что вероятное прекращение аварийных поставок электроэнергии из Словакии якобы никак не повлияет на ситуацию в объединенной энергосистеме Украины.