На Украине не уволили чиновника, нашедшего 650 тысяч долларов в гараже
23:02 24.02.2026
На Украине не уволили чиновника, нашедшего 650 тысяч долларов в гараже
в мире
украина
https://ria.ru/20260215/galuschenko-2074524192.html
украина
2026
Новости
в мире, украина
В мире, Украина
МОСКВА, 24 фев - РИА Новости. Чиновника украинской экологической инспекции, который уверял налоговиков, что он нашел больше 650 тысяч долларов в гараже своей покойной бабушки, все еще не уволили, сообщило украинское издание "Обозреватель".
"Чиновника, который нашел более 600 тысяч долларов в гараже умершей бабушки, до сих пор не уволили", - говорится в сообщении, опубликованном в Telegram-канале издания.
Как отмечают в украинском издании, журналисты обратились в Кабинет министров Украины с официальным запросом о том, рассматривается ли вопрос об отстранении чиновника от должности и поступало ли такое требование от правоохранительных органов. Кроме того, журналисты пытались получить комментарий от самого чиновника, но ни он, ни Кабмин пока не ответил "Обозревателю".
Ранее украинские СМИ, ссылаясь на отчет правоохранительных органов о проверке налоговых деклараций, сообщили, что врио главы экологической инспекции Украины Александр Субботенко заявил сотрудникам антикоррупционного агентства, что нашел свыше 650 тысяч долларов наличными в гараже умершей бабушки. В отношении чиновника началось следствие.
Герман Галущенко - РИА Новости, 1920, 15.02.2026
Экс-глава Минэнерго Украины официально задекларировал 310 тысяч долларов
15 февраля, 15:46
 
В мире, Украина
 
 
