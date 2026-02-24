Рейтинг@Mail.ru
Глава Евросовета оценил техническую подготовка к вступлению Украины в ЕС - РИА Новости, 24.02.2026
Регистрация пройдена успешно!
Пожалуйста, перейдите по ссылке из письма, отправленного на
 
20:24 24.02.2026
https://ria.ru/20260224/ukraina-2076501733.html
Глава Евросовета оценил техническую подготовка к вступлению Украины в ЕС
Глава Евросовета оценил техническую подготовка к вступлению Украины в ЕС - РИА Новости, 24.02.2026
Глава Евросовета оценил техническую подготовка к вступлению Украины в ЕС
Техническая подготовка к вступлению Украины в Евросоюз "продвигается хорошо", заявил председатель Европейского совета Антониу Кошта. РИА Новости, 24.02.2026
2026-02-24T20:24:00+03:00
2026-02-24T20:24:00+03:00
в мире
украина
молдавия
киев
антониу кошта
владимир зеленский
кайя каллас
европейский совет
https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e8/06/15/1954606130_0:0:3031:1706_1920x0_80_0_0_86ee80b9bb3a41551e221c75d42a81a7.jpg
https://ria.ru/20260224/zakharova-2076501011.html
https://ria.ru/20260224/makron-2076495353.html
украина
молдавия
киев
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
2026
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
Новости
ru-RU
https://ria.ru/docs/about/copyright.html
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
1920
1080
true
1920
1440
true
https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e8/06/15/1954606130_302:0:3031:2047_1920x0_80_0_0_72377961376f987616677efc01852e6b.jpg
1920
1920
true
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
в мире, украина, молдавия, киев, антониу кошта, владимир зеленский, кайя каллас, европейский совет, евросовет, евросоюз
В мире, Украина, Молдавия, Киев, Антониу Кошта, Владимир Зеленский, Кайя Каллас, Европейский совет, Евросовет, Евросоюз
Глава Евросовета оценил техническую подготовка к вступлению Украины в ЕС

Кошта: техническая подготовка к вступлению Украины в ЕС продвигается хорошо

© РИА Новости / Алексей Витвицкий | Перейти в медиабанкАнтониу Кошта
Антониу Кошта - РИА Новости, 1920, 24.02.2026
© РИА Новости / Алексей Витвицкий
Перейти в медиабанк
Антониу Кошта. Архивное фото
Читать ria.ru в
ДзенMaxTelegram
БРЮССЕЛЬ, 24 фев - РИА Новости. Техническая подготовка к вступлению Украины в Евросоюз "продвигается хорошо", заявил председатель Европейского совета Антониу Кошта.
Ранее Владимир Зеленский потребовал от Европейского союза принять Украину в свой состав в 2027 году и подчеркнул, что ЕС должен установить "конкретную дату". Глава евродипломатии Кая Каллас 15 февраля отметила, что страны-участницы Евросоюза не готовы озвучить дату вступления государства в интеграционное объединение.
Официальный представитель Министерства иностранных дел России Мария Захарова - РИА Новости, 1920, 24.02.2026
Захарова пошутила о словах фон дер Ляйен о членстве Украины в ЕС
Вчера, 20:13
"Украина уже добилась значительного прогресса в проведении европейских реформ, даже в самых сложных условиях... Техническая подготовка совместно с институтами Европейского союза продвигается хорошо, и в обозримом будущем можно ожидать существенного прогресса на пути присоединения", - сказал Кошта на пресс-конференции в Киеве.
В июне 2022 года ЕС предоставил Украине и Молдавии статус стран-кандидатов в интеграционное объединение, выдвинув несколько жестких условий для формального начала переговоров о присоединении. В Евросоюзе неоднократно признавали, что такое решение было по большей части символическим: с целью поддержать эти государства в их противостоянии с Россией.
Президент Франции Эммануэль Макрон - РИА Новости, 1920, 24.02.2026
Макрон скептически относится к быстрому заключению мира на Украине
Вчера, 19:20
 
В миреУкраинаМолдавияКиевАнтониу КоштаВладимир ЗеленскийКайя КалласЕвропейский советЕвросоветЕвросоюз
 
 
Политика
Общество
Экономика
В мире
Происшествия
Спорт
Наука
Культура
Недвижимость
Религия
Туризм
Радио
Подкасты
Полезное
Теги
Спецпроекты
Реклама
Продукты и сервисы
Пресс-центр
Ria.ru в AppStore
Ria.ru в RuStore
Ria.ru APK
RSS
Архив
Версия 2023.1 Beta
© 2026 МИА «Россия сегодня»
Вакансии
Сетевое издание РИА Новости зарегистрировано в Федеральной службе по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 08 апреля 2014 года.
Свидетельство о регистрации Эл № ФС77-57640
Учредитель: Федеральное государственное унитарное предприятие Международное информационное агентство «Россия сегодня» (МИА «Россия сегодня»).
Правила использования материалов
Политика конфиденциальности
Правила применения рекомендательных технологий
Главный редактор: Гаврилова А.В.
Адрес электронной почты Редакции:
По вопросам размещения пресс-релизов и рекламы воспользуйтесь формой обратной связи
Телефон Редакции: 7 (495) 645-6601
Чтобы связаться с редакцией или сообщить обо всех замеченных ошибках, воспользуйтесь формой обратной связи.
Лента новостей
0
Сначала новыеСначала старые
loader
Онлайн
Заголовок открываемого материала
Чтобы участвовать в дискуссии,
авторизуйтесь или зарегистрируйтесь
loader
Обсуждения
Заголовок открываемого материала