Глава Евросовета оценил техническую подготовка к вступлению Украины в ЕС

БРЮССЕЛЬ, 24 фев - РИА Новости. Техническая подготовка к вступлению Украины в Евросоюз "продвигается хорошо", заявил председатель Европейского совета Антониу Кошта.
Ранее Владимир Зеленский потребовал от Европейского союза принять Украину в свой состав в 2027 году и подчеркнул, что ЕС должен установить "конкретную дату". Глава евродипломатии Кая Каллас 15 февраля отметила, что страны-участницы Евросоюза не готовы озвучить дату вступления государства в интеграционное объединение.
"Украина уже добилась значительного прогресса в проведении европейских реформ, даже в самых сложных условиях... Техническая подготовка совместно с институтами Европейского союза продвигается хорошо, и в обозримом будущем можно ожидать существенного прогресса на пути присоединения", - сказал Кошта на пресс-конференции в Киеве.
В июне 2022 года ЕС предоставил Украине и Молдавии статус стран-кандидатов в интеграционное объединение, выдвинув несколько жестких условий для формального начала переговоров о присоединении. В Евросоюзе неоднократно признавали, что такое решение было по большей части символическим: с целью поддержать эти государства в их противостоянии с Россией.