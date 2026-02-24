Рейтинг@Mail.ru
Украина стала крупнейшим центром черного рынка оружия, заявила Жданова
19:27 24.02.2026
Украина стала крупнейшим центром черного рынка оружия, заявила Жданова
Украина стала крупнейшим центром черного рынка оружия, заявила Жданова

ВЕНА, 24 фев - РИА Новости. Украина на фоне западных поставок вооружений и ослабленного контроля за их использованием фактически превратилась в один из крупнейших центров международного чёрного рынка оружия, заявила глава российской делегации на переговорах в Вене по вопросам военной безопасности и контроля над вооружениями Юлия Жданова.
"В результате игнорирования Западом и Киевом (в угоду решения своих политических и военно-промышленных задач) основополагающих принципов экспортного контроля, включая контроль за конечным использованием, Украина фактически превратилась в один из крупнейших центров международного "чёрного рынка" оружия", - сказала она в ходе круглого стола в Вене по теме "В поиске решения по урегулированию украинского кризиса: вызовы и возможности".
Президент Франции Эммануэль Макрон - РИА Новости, 1920, 24.02.2026
Макрон скептически относится к быстрому заключению мира на Украине
Вчера, 19:20
По ее словам, еще одной проблемой западных поставок являются риски попадания вооружений в незаконный оборот - "в руки национал-радикалов, террористов и бандформирований" как на Украине, так и за её пределами.
Жданова добавила, что на Украине зафиксирован 40-кратный рост преступлений с применением нелегального оружия и боеприпасов. Она отметила, что западные страны, несмотря на международные обязательства, продолжают поставки вооружений, игнорируя требования экспортного контроля и нормы международного гуманитарного права.
"По оценкам зарубежного экспертного сообщества, существенное влияние на рост объёмов незаконного оборота оружия оказывают высокий уровень коррупции в руководстве Украины и серьёзные нарушения в организации учёта переданной странами Запада продукции военного назначения. Неудивительно, что министерство обороны Соединенных Штатов ведет расследование случаев применения во внутрисуданском конфликте оружия, ранее переданного на безвозмездной основе ВСУ из наличия военных ведомств США, Канады и Чехии", - сказала дипломат.
Она также отметила, что соответствующие вопросы блокируются к обсуждению на площадке ОБСЕ.
Украинский военный - РИА Новости, 1920, 24.02.2026
Каждый третий украинский пленный готов уничтожить тех, кто его мобилизовал
Вчера, 18:56
 
Украина Вена Киев Юлия Жданова Вооруженные силы Украины ОБСЕ В мире
 
 
