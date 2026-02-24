Украина стала крупнейшим центром черного рынка оружия, заявила Жданова

ВЕНА, 24 фев - РИА Новости. Украина на фоне западных поставок вооружений и ослабленного контроля за их использованием фактически превратилась в один из крупнейших центров международного чёрного рынка оружия, заявила глава российской делегации на переговорах в Вене по вопросам военной безопасности и контроля над вооружениями Юлия Жданова.

По ее словам, еще одной проблемой западных поставок являются риски попадания вооружений в незаконный оборот - "в руки национал-радикалов, террористов и бандформирований" как на Украине, так и за её пределами.