Рейтинг@Mail.ru
Каждый третий украинский пленный готов уничтожить тех, кто его мобилизовал - РИА Новости, 24.02.2026
Регистрация пройдена успешно!
Пожалуйста, перейдите по ссылке из письма, отправленного на
Разрушенные здания на перекрестке проспекта Мира и Греческой улицы в центре Мариуполя - РИА Новости, 1920, 06.05.2022
Специальная военная операция на Украине
 
18:56 24.02.2026
https://ria.ru/20260224/ukraina-2076491333.html
Каждый третий украинский пленный готов уничтожить тех, кто его мобилизовал
Каждый третий украинский пленный готов уничтожить тех, кто его мобилизовал - РИА Новости, 24.02.2026
Каждый третий украинский пленный готов уничтожить тех, кто его мобилизовал
Каждый третий украинский пленный готов уничтожить мобилизовавших его полицейских и сотрудников военкоматов, сообщили РИА Новости в силовых структурах. РИА Новости, 24.02.2026
2026-02-24T18:56:00+03:00
2026-02-24T18:56:00+03:00
специальная военная операция на украине
украина
вооруженные силы украины
https://cdnn21.img.ria.ru/images/07ea/01/1e/2071147212_0:92:3072:1820_1920x0_80_0_0_136931f209b11d285d61b1c894161a08.jpg
https://ria.ru/20260224/ukraina-2076490451.html
украина
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
2026
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
Новости
ru-RU
https://ria.ru/docs/about/copyright.html
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
1920
1080
true
1920
1440
true
https://cdnn21.img.ria.ru/images/07ea/01/1e/2071147212_64:0:2795:2048_1920x0_80_0_0_de10e137479a54e9d6f8c13bc94af04c.jpg
1920
1920
true
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
украина, вооруженные силы украины
Специальная военная операция на Украине, Украина, Вооруженные силы Украины
Каждый третий украинский пленный готов уничтожить тех, кто его мобилизовал

РИА Новости: каждый третий украинский пленный готов уничтожить сотрудников ТЦК

© REUTERS / UKRAINIAN ARMED FORCESУкраинский военный
Украинский военный - РИА Новости, 1920, 24.02.2026
© REUTERS / UKRAINIAN ARMED FORCES
Украинский военный. Архивное фото
Читать ria.ru в
ДзенMaxTelegram
МОСКВА, 24 фев - РИА Новости. Каждый третий украинский пленный готов уничтожить мобилизовавших его полицейских и сотрудников военкоматов, сообщили РИА Новости в силовых структурах.
"Допросы пленных показали, что каждый третий готов физически уничтожить полицейских и сотрудников ТЦК (сотрудников военкоматов - ред.), участвовавших в его мобилизации", - рассказал собеседник агентства.
Украинские военные - РИА Новости, 1920, 24.02.2026
Теракты на Украине устраивают дезертиры ВСУ
Вчера, 18:53
 
Специальная военная операция на УкраинеУкраинаВооруженные силы Украины
 
 
Политика
Общество
Экономика
В мире
Происшествия
Спорт
Наука
Культура
Недвижимость
Религия
Туризм
Радио
Подкасты
Полезное
Теги
Спецпроекты
Реклама
Продукты и сервисы
Пресс-центр
Ria.ru в AppStore
Ria.ru в RuStore
Ria.ru APK
RSS
Архив
Версия 2023.1 Beta
© 2026 МИА «Россия сегодня»
Вакансии
Сетевое издание РИА Новости зарегистрировано в Федеральной службе по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 08 апреля 2014 года.
Свидетельство о регистрации Эл № ФС77-57640
Учредитель: Федеральное государственное унитарное предприятие Международное информационное агентство «Россия сегодня» (МИА «Россия сегодня»).
Правила использования материалов
Политика конфиденциальности
Правила применения рекомендательных технологий
Главный редактор: Гаврилова А.В.
Адрес электронной почты Редакции:
По вопросам размещения пресс-релизов и рекламы воспользуйтесь формой обратной связи
Телефон Редакции: 7 (495) 645-6601
Чтобы связаться с редакцией или сообщить обо всех замеченных ошибках, воспользуйтесь формой обратной связи.
Лента новостей
0
Сначала новыеСначала старые
loader
Онлайн
Заголовок открываемого материала
Чтобы участвовать в дискуссии,
авторизуйтесь или зарегистрируйтесь
loader
Обсуждения
Заголовок открываемого материала