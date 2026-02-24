https://ria.ru/20260224/ukraina-2076490451.html
Теракты на Украине устраивают дезертиры ВСУ
Теракты на Украине устраивают дезертиры ВСУ - РИА Новости, 24.02.2026
Теракты на Украине устраивают дезертиры ВСУ
За терактами в Николаеве, Днепрпетровске и Львове на Украине стоят дезертиры ВСУ, заказчики и исполнители граждане Украины, сообщили РИА Новости в силовых... РИА Новости, 24.02.2026
2026-02-24T18:53:00+03:00
2026-02-24T18:53:00+03:00
2026-02-24T18:53:00+03:00
украина
львов
николаев (украина)
вооруженные силы украины
служба безопасности украины
в мире
https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e6/0b/19/1834342467_0:110:3249:1938_1920x0_80_0_0_9b911ba353444596dafca88b62f1f381.jpg
https://ria.ru/20260206/vsu-2072593051.html
https://ria.ru/20260213/kiev-2074099425.html
украина
львов
николаев (украина)
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
2026
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
Новости
ru-RU
https://ria.ru/docs/about/copyright.html
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/
https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e6/0b/19/1834342467_145:0:2876:2048_1920x0_80_0_0_315c89084c57944e9b6f028ea68a323b.jpg
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
украина, львов, николаев (украина), вооруженные силы украины, служба безопасности украины, в мире
Украина, Львов, Николаев (Украина), Вооруженные силы Украины, Служба безопасности Украины, В мире
Теракты на Украине устраивают дезертиры ВСУ
РИА Новости: за терактами в Николаеве и Львове стоят дезертиры ВСУ
МОСКВА, 24 фев - РИА Новости. За терактами в Николаеве, Днепрпетровске и Львове на Украине стоят дезертиры ВСУ, заказчики и исполнители граждане Украины, сообщили РИА Новости в силовых структурах.
Во Львове
22 февраля произошел взрыв, мэр города Андрей Садовой назвал его терактом. Пострадали 24 человека, погибла сотрудница патрульной службы. В понедельник прогремел взрыв на неработающей АЗС в Николаеве
, ранения получили семь сотрудников патрульной полиции. В этот же день взрыв прогремел в одном из районных отделений полиции в Днепропетровске
.
"За терактами на Украине
стоят банды дезертиров. По имеющейся информации, за взрывом в Николаеве (уничтожены полицейские), Днепропетровске и Львове стоят дезертиры из ВСУ
", - сообщил собеседник агентства.
Он добавил, что взрыв во Львове, вероятно, должен был произойти и на похоронах местных полицейских, однако руководство города и силовых структур фактически проигнорировали это мероприятие.
"СБУ
осведомлено, что заказчики и исполнители - это украинские граждане, а в стране фактически начались неконтролируемые разборки", - сообщил собеседник агентства.
По его словам, по возвращению на Украину, бывшие военнопленные находятся под пристальными надзором СБУ. Однако после фильтрационных лагерей и многочасовых допросов бывшие военнопленные в основном повторно и принудительно мобилизуются в ВСУ, откуда сбегают.
Они примыкают к бандам дезертиров, часть из которых уже давно интегрирована в преступный мир Украины. Мотивация бывших насильно мобилизованных украинцев - месть. Смысл жизни сводится к уничтожению полицейских и сотрудников ТЦК (территориальных центров комплектования, так на Украине называют военоматы).