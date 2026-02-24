Теракты на Украине устраивают дезертиры ВСУ

МОСКВА, 24 фев - РИА Новости. За терактами в Николаеве, Днепрпетровске и Львове на Украине стоят дезертиры ВСУ, заказчики и исполнители граждане Украины, сообщили РИА Новости в силовых структурах.

Во Львове 22 февраля произошел взрыв, мэр города Андрей Садовой назвал его терактом. Пострадали 24 человека, погибла сотрудница патрульной службы. В понедельник прогремел взрыв на неработающей АЗС в Николаеве , ранения получили семь сотрудников патрульной полиции. В этот же день взрыв прогремел в одном из районных отделений полиции в Днепропетровске

"За терактами на Украине стоят банды дезертиров. По имеющейся информации, за взрывом в Николаеве (уничтожены полицейские), Днепропетровске и Львове стоят дезертиры из ВСУ ", - сообщил собеседник агентства.

Он добавил, что взрыв во Львове, вероятно, должен был произойти и на похоронах местных полицейских, однако руководство города и силовых структур фактически проигнорировали это мероприятие.

СБУ осведомлено, что заказчики и исполнители - это украинские граждане, а в стране фактически начались неконтролируемые разборки", - сообщил собеседник агентства.

По его словам, по возвращению на Украину, бывшие военнопленные находятся под пристальными надзором СБУ. Однако после фильтрационных лагерей и многочасовых допросов бывшие военнопленные в основном повторно и принудительно мобилизуются в ВСУ, откуда сбегают.