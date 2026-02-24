Рейтинг@Mail.ru
"Коалиция желающих" подтвердила намерение направить войска на Украину
18:43 24.02.2026
"Коалиция желающих" подтвердила намерение направить войска на Украину
"Коалиция желающих" подтвердила намерение направить войска на Украину - РИА Новости, 24.02.2026
"Коалиция желающих" подтвердила намерение направить войска на Украину
Государства "коалиции желающих" в ходе встречи лидеров во вторник подтвердили намерение направить войска на Украину в рамках "гарантий безопасности", следует из РИА Новости, 24.02.2026
2026-02-24T18:43:00+03:00
2026-02-24T18:43:00+03:00
в мире, россия, украина, париж, кир стармер, мария захарова, нато
В мире, Россия, Украина, Париж, Кир Стармер, Мария Захарова, НАТО
"Коалиция желающих" подтвердила намерение направить войска на Украину

Государства "коалиции желающих" намерены направить войска на Украину

ЛОНДОН, 24 фев - РИА Новости. Государства "коалиции желающих" в ходе встречи лидеров во вторник подтвердили намерение направить войска на Украину в рамках "гарантий безопасности", следует из заявления, распространенного канцелярией британского премьера Кира Стармера по итогам переговоров.
В Париже 6 января прошла встреча "коалиции желающих" на высшем уровне, в ходе которой обсуждались, в частности, так называемые гарантии безопасности для Украины. Согласно документу, согласованному по итогам встречи, "коалиция" договорилась о продолжении долгосрочной военной поддержки киевского режима, а лидеры подписали декларацию о намерении разместить войска на украинской территории в случае заключения мирного соглашения.
"Они подтвердили роль, которую "коалиция желающих" намерена играть в обеспечении многоуровневых гарантий безопасности, как было согласовано на встрече в Париже в январе 2026 года, в том числе через многонациональные силы при поддержке Соединенных Штатов", - говорится в заявлении.
Лидеры "коалиции" также приветствовали усилия США по мирным переговорам и отметили, что в них должны участвовать все соответствующие стороны, когда на карту поставлены их интересы.
Кроме того, страны "коалиции желающих" подтвердили свою приверженность "усилению экономического давления на Россию", в том числе через дополнительные санкции.
В МИД РФ ранее подчеркивали, что любой сценарий размещения войск государств-членов НАТО на Украине категорически неприемлем для России и чреват резкой эскалацией. Заявления о возможности размещения контингента из стран-участниц альянса на украинской территории, звучавшие в Великобритании и других государствах Европы, в министерстве ранее назвали подстрекательством к продолжению боевых действий.
В России не раз заверяли, что страна справится с санкционным давлением, которое Запад начал оказывать на РФ несколько лет назад и продолжает усиливать. В Москве акцентировали внимание, что Западу не хватает мужества признать провал санкций против России. В самих западных государствах не раз звучали мнения, что антироссийские санкции неэффективны.
Официальный представитель МИД РФ Мария Захарова, говоря о возможности предоставить европейцам места на переговорах России и США по урегулированию украинского кризиса, 18 февраля заявила, что сначала Евросоюзу надо восстановить статус тех, с кем можно говорить хотя бы "на ногах".
