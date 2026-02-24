Рейтинг@Mail.ru
Спикер Рады утверждает, что проект о выборах на Украине почти готов - РИА Новости, 24.02.2026
Регистрация пройдена успешно!
Пожалуйста, перейдите по ссылке из письма, отправленного на
 
18:16 24.02.2026
https://ria.ru/20260224/ukraina-2076483503.html
Спикер Рады утверждает, что проект о выборах на Украине почти готов
Спикер Рады утверждает, что проект о выборах на Украине почти готов - РИА Новости, 24.02.2026
Спикер Рады утверждает, что проект о выборах на Украине почти готов
Спикер Верховной рады Руслан Стефанчук заявил, что законопроект о выборах на Украине уже почти готов и будет представлен в ближайшее время. РИА Новости, 24.02.2026
2026-02-24T18:16:00+03:00
2026-02-24T18:16:00+03:00
в мире
украина
руслан стефанчук
верховная рада украины
https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e5/0a/08/1753645316_0:0:2964:1667_1920x0_80_0_0_289e805e0d09d7c9bc77f9a28210b69f.jpg
https://ria.ru/20260214/zakharova-2074392307.html
https://ria.ru/20260216/zelenskiy-2074784843.html
украина
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
2026
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
Новости
ru-RU
https://ria.ru/docs/about/copyright.html
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
1920
1080
true
1920
1440
true
https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e5/0a/08/1753645316_81:0:2812:2048_1920x0_80_0_0_8695ebdd9bab9b0036792a35a9940654.jpg
1920
1920
true
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
в мире, украина, руслан стефанчук, верховная рада украины
В мире, Украина, Руслан Стефанчук, Верховная Рада Украины
Спикер Рады утверждает, что проект о выборах на Украине почти готов

Спикер Рады Стефанчук: законопроект о выборах на Украине уже почти готов

© РИА Новости / Стрингер | Перейти в медиабанкРуслан Стефанчук
Руслан Стефанчук - РИА Новости, 1920, 24.02.2026
© РИА Новости / Стрингер
Перейти в медиабанк
Руслан Стефанчук. Архивное фото
Читать ria.ru в
ДзенMaxTelegram
МОСКВА, 24 фев - РИА Новости. Спикер Верховной рады Руслан Стефанчук заявил, что законопроект о выборах на Украине уже почти готов и будет представлен в ближайшее время.
"У нас создана группа, которая разрабатывает законодательство о... выборах и, я думаю, в ближайшее время мы представим результаты этого проекта закона", - заявил Стефанчук в ходе выступления на украинском форуме YES Meeting. Фрагмент выступления опубликовал портал "Новости. LIVE".
Официальный представитель Министерства иностранных дел России Мария Захарова - РИА Новости, 1920, 14.02.2026
Захарова назвала заявления Зеленского о переносе выборов бредом больного
14 февраля, 15:40
По словам Стефанчука, законопроект разрабатывается народными депутатами с привлечением к обсуждениям общественности, экспертов и представителей Центральной избирательной комиссии. Возможные выборы должны обеспечить возможность волеизъявления гражданам Украины, выехавшим за границу, а также украинским военнослужащим.
В декабре 2025 года глава фракции Зеленского в Раде "Слуга народа" Давид Арахамия сообщил, что в украинском парламенте формируется рабочая группа по проработке вопроса возможного проведения выборов президента Украины во время действия военного положения. Зеленский заявлял, что готов изменить законодательство для их проведения, добавив, что поручил Верховной раде разработать соответствующий законопроект, предусматривающий проведение выборов в срок от 60 до 90 дней.
Срок полномочий Зеленского истек 20 мая 2024 года. Выборы президента Украины в 2024 году отменили, сославшись на военное положение и всеобщую мобилизацию. Президент РФ Владимир Путин заявлял, что, по предварительной оценке, единственной легитимной властью на Украине является парламент и спикер Верховной рады.
Владимир Зеленский - РИА Новости, 1920, 16.02.2026
Зеленский не хочет проводить выборы из-за падения рейтинга, считает эксперт
16 февраля, 18:43
 
В миреУкраинаРуслан СтефанчукВерховная Рада Украины
 
 
Политика
Общество
Экономика
В мире
Происшествия
Спорт
Наука
Культура
Недвижимость
Религия
Туризм
Радио
Подкасты
Полезное
Теги
Спецпроекты
Реклама
Продукты и сервисы
Пресс-центр
Ria.ru в AppStore
Ria.ru в RuStore
Ria.ru APK
RSS
Архив
Версия 2023.1 Beta
© 2026 МИА «Россия сегодня»
Вакансии
Сетевое издание РИА Новости зарегистрировано в Федеральной службе по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 08 апреля 2014 года.
Свидетельство о регистрации Эл № ФС77-57640
Учредитель: Федеральное государственное унитарное предприятие Международное информационное агентство «Россия сегодня» (МИА «Россия сегодня»).
Правила использования материалов
Политика конфиденциальности
Правила применения рекомендательных технологий
Главный редактор: Гаврилова А.В.
Адрес электронной почты Редакции:
По вопросам размещения пресс-релизов и рекламы воспользуйтесь формой обратной связи
Телефон Редакции: 7 (495) 645-6601
Чтобы связаться с редакцией или сообщить обо всех замеченных ошибках, воспользуйтесь формой обратной связи.
Лента новостей
0
Сначала новыеСначала старые
loader
Онлайн
Заголовок открываемого материала
Чтобы участвовать в дискуссии,
авторизуйтесь или зарегистрируйтесь
loader
Обсуждения
Заголовок открываемого материала