Спикер Рады утверждает, что проект о выборах на Украине почти готов

МОСКВА, 24 фев - РИА Новости. Спикер Верховной рады Руслан Стефанчук заявил, что законопроект о выборах на Украине уже почти готов и будет представлен в ближайшее время.
"У нас создана группа, которая разрабатывает законодательство о... выборах и, я думаю, в ближайшее время мы представим результаты этого проекта закона", - заявил Стефанчук в ходе выступления на украинском форуме YES Meeting. Фрагмент выступления опубликовал портал "Новости. LIVE".
По словам Стефанчука, законопроект разрабатывается народными депутатами с привлечением к обсуждениям общественности, экспертов и представителей Центральной избирательной комиссии. Возможные выборы должны обеспечить возможность волеизъявления гражданам Украины, выехавшим за границу, а также украинским военнослужащим.
В декабре 2025 года глава фракции Зеленского в Раде "Слуга народа" Давид Арахамия сообщил, что в украинском парламенте формируется рабочая группа по проработке вопроса возможного проведения выборов президента Украины во время действия военного положения. Зеленский заявлял, что готов изменить законодательство для их проведения, добавив, что поручил Верховной раде разработать соответствующий законопроект, предусматривающий проведение выборов в срок от 60 до 90 дней.
Срок полномочий Зеленского истек 20 мая 2024 года. Выборы президента Украины в 2024 году отменили, сославшись на военное положение и всеобщую мобилизацию. Президент РФ Владимир Путин заявлял, что, по предварительной оценке, единственной легитимной властью на Украине является парламент и спикер Верховной рады.