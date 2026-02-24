Киев вновь сдвинул сроки восстановления поставок по "Дружбе", сообщают СМИ

БРАТИСЛАВА, 24 фев - РИА Новости. Украина в очередной раз без объяснения причин сдвинула сроки восстановления поставок нефти по нефтепроводу "Дружба" в Словакию, сообщил словацкий телеканал ТА3.
"По самым последним данным, на восстановление поставок рассчитывают 26 февраля", - говорится в сообщении телеканала.
Причины очередного переноса сроков украинской стороной, как и в прошлые несколько раз, обозначены не были, информирует телеканал.
Словакия с понедельника прекратила помощь Украине в виде аварийных поставок электроэнергии, поскольку поставки нефти по нефтепроводу "Дружба" так и не были восстановлены.
Министерство экономики Словакии 13 февраля сообщало, что поставки нефти в республику по нефтепроводу "Дружба" из России транзитом через территорию Украины приостановлены, ведомство ожидало их возобновления в ближайшие дни, но этого не произошло. Правительство Словакии 18 февраля объявило кризисную ситуацию из-за нехватки нефти, для НПЗ Slovnaft, который зависит от поставок российской нефти, из госрезервов было решено выделить до 250 тысяч тонн нефти. Власти Словакии считают, что нефтепровод "Дружба" функционирует, а остановка поставок нефти является политическим решением украинской стороны, целью которого является шантаж для приближения Украины к членству в Европейском союзе.