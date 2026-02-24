Рейтинг@Mail.ru
Киев вновь сдвинул сроки восстановления поставок по "Дружбе", сообщают СМИ - РИА Новости, 24.02.2026
Регистрация пройдена успешно!
Пожалуйста, перейдите по ссылке из письма, отправленного на
 
17:44 24.02.2026
https://ria.ru/20260224/ukraina-2076477276.html
Киев вновь сдвинул сроки восстановления поставок по "Дружбе", сообщают СМИ
Киев вновь сдвинул сроки восстановления поставок по "Дружбе", сообщают СМИ - РИА Новости, 24.02.2026
Киев вновь сдвинул сроки восстановления поставок по "Дружбе", сообщают СМИ
Украина в очередной раз без объяснения причин сдвинула сроки восстановления поставок нефти по нефтепроводу "Дружба" в Словакию, сообщил словацкий телеканал ТА3. РИА Новости, 24.02.2026
2026-02-24T17:44:00+03:00
2026-02-24T17:44:00+03:00
в мире
словакия
украина
киев
нефтепровод "дружба"
https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e6/0b/10/1832004731_0:1:2032:1144_1920x0_80_0_0_0192a5d8f2720cf5fe1f7599ff6dd980.jpg
https://ria.ru/20260224/slovakiya-2076354218.html
https://ria.ru/20260224/zakharova-2076316372.html
словакия
украина
киев
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
2026
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
Новости
ru-RU
https://ria.ru/docs/about/copyright.html
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
1920
1080
true
1920
1440
true
https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e6/0b/10/1832004731_0:0:1777:1332_1920x0_80_0_0_90f79af894154f135f0507cfeca64d3f.jpg
1920
1920
true
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
в мире, словакия, украина, киев, нефтепровод "дружба"
В мире, Словакия, Украина, Киев, Нефтепровод "Дружба"
Киев вновь сдвинул сроки восстановления поставок по "Дружбе", сообщают СМИ

ТА3: Украина вновь сдвинула сроки восстановления поставок нефти по "Дружбе"

© AP Photo / Bela SzandelszkyНефтепровод "Дружба"
Нефтепровод Дружба - РИА Новости, 1920, 24.02.2026
© AP Photo / Bela Szandelszky
Нефтепровод "Дружба". Архивное фото
Читать ria.ru в
ДзенMaxTelegram
БРАТИСЛАВА, 24 фев - РИА Новости. Украина в очередной раз без объяснения причин сдвинула сроки восстановления поставок нефти по нефтепроводу "Дружба" в Словакию, сообщил словацкий телеканал ТА3.
"По самым последним данным, на восстановление поставок рассчитывают 26 февраля", - говорится в сообщении телеканала.
Нефтепровод Дружба в Гомельской области - РИА Новости, 1920, 24.02.2026
Словакия попросила ЕК проверить, действительно ли "Дружба" повреждена
Вчера, 11:32
Причины очередного переноса сроков украинской стороной, как и в прошлые несколько раз, обозначены не были, информирует телеканал.
Ранее ожидалось, что поставки нефти по "Дружбе" украинской стороной будут возобновлены 24 февраля, но Киев сдвинул сроки на 25 февраля. Министр экономики Словакии Дениса Сакова информировала, что Киев уже неоднократно переносил сроки их восстановления.
Словакия с понедельника прекратила помощь Украине в виде аварийных поставок электроэнергии, поскольку поставки нефти по нефтепроводу "Дружба" так и не были восстановлены.
Министерство экономики Словакии 13 февраля сообщало, что поставки нефти в республику по нефтепроводу "Дружба" из России транзитом через территорию Украины приостановлены, ведомство ожидало их возобновления в ближайшие дни, но этого не произошло. Правительство Словакии 18 февраля объявило кризисную ситуацию из-за нехватки нефти, для НПЗ Slovnaft, который зависит от поставок российской нефти, из госрезервов было решено выделить до 250 тысяч тонн нефти. Власти Словакии считают, что нефтепровод "Дружба" функционирует, а остановка поставок нефти является политическим решением украинской стороны, целью которого является шантаж для приближения Украины к членству в Европейском союзе.
Официальный представитель Министерства иностранных дел России Мария Захарова во время брифинга - РИА Новости, 1920, 24.02.2026
Захарова: нарушение Киевом договора о дружбе привело к решению о начале СВО
Вчера, 08:18
 
В миреСловакияУкраинаКиевНефтепровод "Дружба"
 
 
Политика
Общество
Экономика
В мире
Происшествия
Спорт
Наука
Культура
Недвижимость
Религия
Туризм
Радио
Подкасты
Полезное
Теги
Спецпроекты
Реклама
Продукты и сервисы
Пресс-центр
Ria.ru в AppStore
Ria.ru в RuStore
Ria.ru APK
RSS
Архив
Версия 2023.1 Beta
© 2026 МИА «Россия сегодня»
Вакансии
Сетевое издание РИА Новости зарегистрировано в Федеральной службе по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 08 апреля 2014 года.
Свидетельство о регистрации Эл № ФС77-57640
Учредитель: Федеральное государственное унитарное предприятие Международное информационное агентство «Россия сегодня» (МИА «Россия сегодня»).
Правила использования материалов
Политика конфиденциальности
Правила применения рекомендательных технологий
Главный редактор: Гаврилова А.В.
Адрес электронной почты Редакции:
По вопросам размещения пресс-релизов и рекламы воспользуйтесь формой обратной связи
Телефон Редакции: 7 (495) 645-6601
Чтобы связаться с редакцией или сообщить обо всех замеченных ошибках, воспользуйтесь формой обратной связи.
Лента новостей
0
Сначала новыеСначала старые
loader
Онлайн
Заголовок открываемого материала
Чтобы участвовать в дискуссии,
авторизуйтесь или зарегистрируйтесь
loader
Обсуждения
Заголовок открываемого материала