https://ria.ru/20260224/ukraina-2076400602.html
На Украине считают, что ограничения на вывод валюты сохранятся на два года
На Украине считают, что ограничения на вывод валюты сохранятся на два года - РИА Новости, 24.02.2026
На Украине считают, что ограничения на вывод валюты сохранятся на два года
Главный эксперт по реформе финансового сектора Экономической экспертной платформы Украины Руслан Черный заявил, что ограничения на вывод валюты из страны... РИА Новости, 24.02.2026
2026-02-24T14:12:00+03:00
2026-02-24T14:12:00+03:00
2026-02-24T14:12:00+03:00
в мире
украина
https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e6/03/19/1780101990_0:0:3072:1728_1920x0_80_0_0_f326c21b9004a3888e4ee0df53e32ec4.jpg
https://ria.ru/20260112/defitsit-2067411292.html
украина
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
2026
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
Новости
ru-RU
https://ria.ru/docs/about/copyright.html
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/
https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e6/03/19/1780101990_106:0:2837:2048_1920x0_80_0_0_d67ae4b98c713be5d9b4ae1d5da25268.jpg
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
в мире, украина
На Украине считают, что ограничения на вывод валюты сохранятся на два года
Черный: на Украине ограничения на вывод валюты сохранятся минимум на два года
МОСКВА, 24 фев - РИА Новости. Главный эксперт по реформе финансового сектора Экономической экспертной платформы Украины Руслан Черный заявил, что ограничения на вывод валюты из страны сохранятся минимум два года после завершения конфликта.
"Международный валютный фонд и международные партнеры дают нам валюту… Если национальный банк будет разрешать выводить эти деньги за границу, зачем же они нам их дают? Поэтому нужно их оставлять. Я уверен, что минимум два года после завершения войны они (ограничения на вывод валюты – ред.) будут оставаться и далее", - сказал Черный в эфире украинского портала "Новости.Live".
Эксперт добавил, что это связано также с тем, что покинувшие Украину
и не желающие возвращаться назад граждане хотели бы вывести свои средства за границу. По словам Черного, сейчас нацбанк Украины им этого не разрешает, в частности, существует запрет на вывод дивидендов, в том числе из банков иностранных компаний.
Украина последние несколько лет формирует бюджет с рекордным дефицитом, рассчитывая покрывать его за счет западной помощи. Бюджет страны на 2026 год был принят с дефицитом 1,9 триллиона гривен (45 миллиардов долларов). В январе Национальный банк Украины обновил исторические максимумы официальных курсов иностранных валют: доллар впервые в истории превысил отметку в 43 гривны, евро - 50 гривен.