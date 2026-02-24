Рейтинг@Mail.ru
На Украине считают, что ограничения на вывод валюты сохранятся на два года - РИА Новости, 24.02.2026
14:12 24.02.2026
На Украине считают, что ограничения на вывод валюты сохранятся на два года
На Украине считают, что ограничения на вывод валюты сохранятся на два года - РИА Новости, 24.02.2026
На Украине считают, что ограничения на вывод валюты сохранятся на два года
Главный эксперт по реформе финансового сектора Экономической экспертной платформы Украины Руслан Черный заявил, что ограничения на вывод валюты из страны... РИА Новости, 24.02.2026
На Украине считают, что ограничения на вывод валюты сохранятся на два года

Черный: на Украине ограничения на вывод валюты сохранятся минимум на два года

© РИА Новости / Нина Зотина
Денежные купюры: доллары США и евро
Денежные купюры: доллары США и евро - РИА Новости, 1920, 24.02.2026
© РИА Новости / Нина Зотина
Перейти в медиабанк
Денежные купюры: доллары США и евро. Архивное фото
МОСКВА, 24 фев - РИА Новости. Главный эксперт по реформе финансового сектора Экономической экспертной платформы Украины Руслан Черный заявил, что ограничения на вывод валюты из страны сохранятся минимум два года после завершения конфликта.
"Международный валютный фонд и международные партнеры дают нам валюту… Если национальный банк будет разрешать выводить эти деньги за границу, зачем же они нам их дают? Поэтому нужно их оставлять. Я уверен, что минимум два года после завершения войны они (ограничения на вывод валюты – ред.) будут оставаться и далее", - сказал Черный в эфире украинского портала "Новости.Live".
Эксперт добавил, что это связано также с тем, что покинувшие Украину и не желающие возвращаться назад граждане хотели бы вывести свои средства за границу. По словам Черного, сейчас нацбанк Украины им этого не разрешает, в частности, существует запрет на вывод дивидендов, в том числе из банков иностранных компаний.
Украина последние несколько лет формирует бюджет с рекордным дефицитом, рассчитывая покрывать его за счет западной помощи. Бюджет страны на 2026 год был принят с дефицитом 1,9 триллиона гривен (45 миллиардов долларов). В январе Национальный банк Украины обновил исторические максимумы официальных курсов иностранных валют: доллар впервые в истории превысил отметку в 43 гривны, евро - 50 гривен.
Здание Национального банка Украины в Киеве - РИА Новости, 1920, 12.01.2026
Дефицит бюджета Украины приблизился к историческому максимуму
12 января, 16:47
 
© 2026 МИА «Россия сегодня»
