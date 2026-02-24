Рейтинг@Mail.ru
Глава МИД Франции назвал источник финансирования Украины на ближайшие годы - РИА Новости, 24.02.2026
14:00 24.02.2026
Глава МИД Франции назвал источник финансирования Украины на ближайшие годы
Глава МИД Франции назвал источник финансирования Украины на ближайшие годы
в мире
украина
жан-ноэль барро
евросоюз
франция
в мире, украина, жан-ноэль барро, евросоюз, франция
В мире, Украина, Жан-Ноэль Барро, Евросоюз, Франция
Глава МИД Франции назвал источник финансирования Украины на ближайшие годы

Барро: кредит ЕС станет главной финансовой опорой Украины в ближайшие два года

© AP Photo / Aurelien MorissardМинистр иностранных дел Франции Жан-Ноэль Барро
Министр иностранных дел Франции Жан-Ноэль Барро - РИА Новости, 1920, 24.02.2026
© AP Photo / Aurelien Morissard
Министр иностранных дел Франции Жан-Ноэль Барро. Архивное фото
ПАРИЖ, 24 фев - РИА Новости. Единственным источником финансирования Украины в следующие два года станет кредит Евросоюза на 90 миллиардов евро, заявил во вторник глава французского МИД Жан-Ноэль Барро.
Накануне глава венгерского МИД Петер Сийярто заявил, что Венгрия заблокировала 20-й пакет антироссийских санкций и кредит ЕС на 90 миллиардов евро Украине из-за остановки Киевом транзита нефти по нефтепроводу "Дружба".
"Европа отныне является главной финансовой опорой Украины, поскольку 100% ее финансирования в ближайшие два года будут проистекать из кредита на 90 миллиардов евро, предоставленного европейцами", - сказал Барро в эфире радиостанции franceinfo.
Французский министр выразил уверенность, что выделение Киеву этих средств и принятие 20-го пакета антироссийских санкций является лишь "вопросом времени".
Константин Косачев - РИА Новости, 1920, 24.02.2026
Косачев назвал основных спонсоров конфликта на Украине
Вчера, 13:25
 
В миреУкраинаЖан-Ноэль БарроЕвросоюзФранция
 
 
