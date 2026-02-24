Рейтинг@Mail.ru
Песков рассказал о надежде на урегулирование конфликта на Украине - РИА Новости, 24.02.2026
Разрушенные здания на перекрестке проспекта Мира и Греческой улицы в центре Мариуполя
Специальная военная операция на Украине
 
12:50 24.02.2026
Песков рассказал о надежде на урегулирование конфликта на Украине
Песков рассказал о надежде на урегулирование конфликта на Украине
Надежда на урегулирование конфликта на Украине политико-дипломатическим путем не покидала Россию с самого начала СВО, заявил пресс-секретарь президента РФ
специальная военная операция на украине
украина
россия
дмитрий песков
безопасность
украина
россия
украина, россия, дмитрий песков, безопасность
Специальная военная операция на Украине, Украина, Россия, Дмитрий Песков, Безопасность
Песков рассказал о надежде на урегулирование конфликта на Украине

Песков: надежда на мирное урегулирование на Украине не покидала РФ с начала СВО

© РИА Новости / Алексей Никольский
Пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков
Пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков
© РИА Новости / Алексей Никольский
Пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков. Архивное фото
МОСКВА, 24 фев - РИА Новости. Надежда на урегулирование конфликта на Украине политико-дипломатическим путем не покидала Россию с самого начала СВО, заявил пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков.
"Эта надежда (на урегулирование конфликта на Украине политико-дипломатическим путем - ред.) не покидала нас с самого начала. Вы знаете, что с самого начала были предприняты усилия для того, чтобы завершить это мирным путем. Было разработано соглашение, и так далее, и тому подобное", - сказал Песков журналистам.
Изображение сгенерировано ИИ - РИА Новости, 1920, 24.02.2026
Годовщина СВО: с чего, с кого и когда конкретно все началось на самом деле
Вчера, 08:00
 
Специальная военная операция на УкраинеУкраинаРоссияДмитрий ПесковБезопасность
 
 
