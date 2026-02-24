https://ria.ru/20260224/ukraina-2076374705.html
Песков рассказал о надежде на урегулирование конфликта на Украине
Песков рассказал о надежде на урегулирование конфликта на Украине - РИА Новости, 24.02.2026
Песков рассказал о надежде на урегулирование конфликта на Украине
Надежда на урегулирование конфликта на Украине политико-дипломатическим путем не покидала Россию с самого начала СВО, заявил пресс-секретарь президента РФ... РИА Новости, 24.02.2026
специальная военная операция на украине
украина
россия
дмитрий песков
безопасность
украина
россия
Новости
ru-RU
Песков рассказал о надежде на урегулирование конфликта на Украине
Песков: надежда на мирное урегулирование на Украине не покидала РФ с начала СВО